В Норильске перекрыли местность, где произошел сход лавины

Власти Норильска в связи с угрозой повторного схода лавины запретили посещение «Горы Отдельной» у границы горнолыжного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В ночь на субботу лавина накрыла домики на горнолыжном курорте «Гора Отдельная», где находились люди. Под завалами снега обнаружили четыре тела: норильского 45-летнего бизнесмена Владислава Попова, его 38-летней жены и полуторогодовалого ребенка. Спасти удалось только старшего 14-летнего ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

«Такое решение сегодня принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Норильска под председательством начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Игоря Лисина», - говорится в сообщении мэрии.

Уточняется, что передвижение ограничат в районах «Горы Отдельная» и ущелья реки Талнах. Также будут установлены полицейские посты для «пресечения возможных проникновений на указанные территории и информационно-запрещающие знаки».

Юлия Сасевич