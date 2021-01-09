На месте схода лавины в Норильске продолжаются поиски людей Под завалами снега оказались несколько туристических домиков

В Норильске в районе горнолыжного склона Гора Отдельная в результате схода лавины под завалами снега оказались несколько построек. По данным правительства края, речь может идти о шести туристических домиках. Установлено, что в нескольких постройках в момент происшествия находились люди.

МЧС сообщает, что в поисковых работах участвуют около 200 сотрудников пожарно-спасательного отряда, добровольцы, спасатели, 13 единиц техники. К месту также следуют спасатели Дудинского арктического поисково-спасательного отряда. Работы осложняет метель и сильный ветер.

В настоящее время из-под снежных завалов спасен 15-летний подросток. «Один человек был спасен, предварительно со множественными переломами, с обширным обморожением, в шоковом состоянии», - сказал начальник управления по делам гражданской обороны и ЧС администрации Норильска Евгений Панферов в эфире канала «Россия-24». Пострадавший доставлен в больницу. Его состояние тяжелое, сообщает МЧС.

Сообщение о сходе лавины в районе горнолыжного курорта поступило спасателям от местного жителя 9 января в 00:30 местного времени. Объем сошедшей снежной массы уточняется.

Оксана Павлова