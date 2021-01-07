Рождественская служба в Казанском соборе собрала несколько сотен верующих

В ночь на 7 января в Казанском кафедральном соборе в Петербурге прошло торжественное богослужение в честь христианского праздника Рождества Христова. Его проводил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Несмотря на пандемию, церковное мероприятие посетили несколько сотен верующих.

Для обеспечения безопасности на входе в собор были установлены рамки металлоискателей, однако, по данным очевидцев, серьезных очередей удалось избежать. Большинство пришедших на рождественскую службу придерживались установленных правил и использовали средства индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось, что праздничные богослужения в честь Рождества Христова пройдут во всех православных храмах Петербурга, кроме Исаакиевского собора и храма Спаса на Крови, которые, согласно распоряжению Смольного, закрыты для посещения до 10 января.