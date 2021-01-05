В Краснодарском крае от COVID-19 привились больше 7 тыс. человек

По данным на 5 января 2021 года в Краснодарском крае от коронавирусной инфекции привились 7165 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Среди них 807 человек получили полный курс вакцинации, состоящий из двух прививок.

По данным властей Кубани, в настоящее время в регион поступило около 13 тыс. доз вакцины. До февраля текущего года в край планируется поставить около 200 тыс. доз.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в начале декабря Краснодарский край получил 200 доз вакцины «Вектор+», а также 42 единицы препарата «Спутник V», от коронавируса. Планировалось, что до конца года Кубань получит еще порядка 5 тыс. доз вакцины от коронавируса.

По данным администрации Краснодарского края, на 29 декабря в регионе вакциной «Спутинк V» привились 4145 человек. В первую очередь прививки получили врачи, работающие в «красной зоне», а также социальные работники и учителя.

29 декабря на Кубани началась прививочная кампания вакциной «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор» Роспотребнадзора. В первую очередь планировалось привить сотрудников управления Роспотребнадзора Кубани, его территориальных отделов, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», научных организаций, подведомственных Роспотребнадзору.

Алексей Белянин