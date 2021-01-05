В Черноземье за сутки подтвердилось еще 1257 случаев коронавируса

За минувшие сутки в регионах Черноземья подтвердилось 1257 случаев коронавируса. Об этом сообщили в федеральном оперштабе. 671 человек выздоровел, 25 умерло.

Общее число заболевших в макрорегионе с начала 2020 года превысило 150 тыс. Выздоровело почти 133 тыс. человек, умерло 2,55 тыс.:

в Белгородской области за сутки выявлен 191 заболевший (всего с начала пандемии 22,77 тыс.), 156 человек выздоровело (всего 20,48 тыс.), двое умерло (272);

в Воронежской области 390 заболевших (48,15 тыс.), 107 выздоровевших (44,35 тыс.), девять умерших (1214);

в Курской области 174 заболевших (21,67 тыс.), 87 выздоровевших (19,39 тыс.), двое умерших (314);

в Липецкой области 170 заболевших (16,86 тыс.), 128 выздоровевших (12,59 тыс.), семь умерших (275);

в Орловской области 173 заболевших (22,23 тыс.), 87 выздоровевших (19,89 тыс.), трое умерших (280);

в Тамбовской области 159 заболевших (18,45 тыс.), 106 выздоровевших (16,25 тыс.), двое умерших (197).

Всего в России с начала 2020 года зарегистрировано 3,28 млн случаев коронавируса (+0,7% за сутки). Выписано 2,66 млн человек (в том числе 22,63 тыс. за сутки), умерло 59,5 тыс. (518 за сутки).

Олег Мухин