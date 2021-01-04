Глава исполкома ОНФ раскритиковал уборку Ярославля от снега

Руководитель исполкома ОНФ Ярославской области Игорь Ямщиков раскритиковал уборку города от снега в центре Ярославля. Об этом он написал на своей странице в соцсети. Чтобы привести Волжскую набережную в нормальный вид, общественник призвал ярославцев выйти утром 5 января на субботник.

По словам Игоря Ямщикова, он в течение трех дней прогуливался со своей собакой по Волжской набережной, которую за это время так и не очистили от снега.

«Туристы, которых так активно зазывают в Ярославль, всенепременно в эти чудесные новогодние выходные обязательно протопают по набережной. И они (к нашему стыду) реально там гуляют в своих традиционных тимберлендах, джекбутах и новомодных на босу ногу LORIBLU. Что же их там ждёт? А ждёт их там 100-метровый сюрприз из труднопроходимой снежной каши у Арсенальной башни и аккурат под окнами домика, где (если верить Льву Николаевичу) увядал князь Андрей Болконский. Ужасные пирамиды с обеих сторон моста Волжских ворот, непонятно для чего установленные, конечно же препятствуют проезду уборочной спецтехники. Но туда и наши доморощенные дворники с мастерами и бригадирами с фотиками не захаживают с прошлого года»,– написал господин Ямщиков.

Глава исполкома ОНФ высмеял чиновников мэрии, которые недавно обвинили в непатриотичности ярославского общественника Темура Абдуллаева, который резко высказался в соцсети о качестве уборки города.

«Намедни мэрия Ярославля упрекнула нашего уважаемого общественника в непатриотичности. Мол надо хвалить город-князь, а он - против течения. Мол продвигать надыть наш древний Ярославль – жемчужину на Волге. Для имиджу, для привлечения туристов. Думается, что в этом случае хочется коллегам с улицы Андропова посоветовать (по-доброму, ничего личного) освежить школьную программу по литературе, а именно перечитать (или вспомнить) хрестоматийную басню со словами "Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?"»,– написал Игорь Ямщиков.

Руководитель исполкома ярославского отделения Общероссийского народного фронта призвал жителей Ярославля утром 5 января выйти на субботник и с 8 до 10 часов очистить от снега участок набережной в районе Арсенальной башни, где всегда бывает много приезжих туристов.

В комментариях к публикации Игоря Ямщиков ярославцы подтверждали свое участие в уборке. Кроме того, они приводили примеры плохо убранных от снега других улиц Ярославля в различных районах города. Рассказывали и об отзывах туристов, гулявших по неубранному от снега Ярославлю. Представители мэрии Ярославля пока не прокомментировали пост главы исполкома регионального ОНФ.

Антон Антонов