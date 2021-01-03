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577 свердловчан с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

Состояние 577 свердловчан с COVID-19 оценивается как тяжелое, сообщили в региональном оперштабе.

Из 577 пациентов 333 человека находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 223 – на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 2945 пациентов госпитализированы в больницы региона и находятся в состоянии средней тяжести.

По данным на 3 января в регионе зафиксировано 404 новых случая заболевания COVID-19. Из них 148 — это жители Екатеринбурга. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 59 793. При этом общее число выписанных достигло 52 144, 1562 пациента скончались.

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