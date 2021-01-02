Состояние Алисы Фрейндлих остается стабильно тяжелым

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих по-прежнему остается в реанимации Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Л.Г. Соколова Федерального медико-биологического агентства (МСЧ №122). Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

«Но ночь прошла спокойно, что уже само по себе неплохо»,– сообщает в субботу, 2 января, со ссылкой на представителя медучреждения газета «Петербургский дневник».

Напомним, что госпожа Фрейндлих была госпитализирована с коронавирусной инфекцией в МСЧ №122 25 декабря. В этом же стационаре проходят лечение от COVID-19 ее дочь Варвара и внучка Анна.