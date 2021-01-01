В Ярославской области от коронавируса умерли четверо мужчин и 192 человека заболели

В Ярославской области за сутки произошло четыре смерти от коронавируса. Скончались мужчины 1940, 1942, 1955 и 1968 годов рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в области было выявлено 192 новых случая заражения COVID-19. За это же время 182 человека выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по данным на 1 января, в регионе официально подтверждено 22483 случая заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 21094 человека выздоровели. 194 пациента скончались. В больницы госпитализировано 1735 человек, из них 732 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 1003 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 10958 человек. На втором месте Рыбинск — 3198 человека, на третьем месте Ростовский район, где выявлен 1325 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 155, 132 и 111 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2823 теста на COVID-19. На карантине находятся 7929 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов