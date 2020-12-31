«Русагромаркет» в очередной раз отложил ввод ОРЦ под Новосибирском Планируется, что оптово-распределительный центр начнет работу в первом квартале 2021 года

Холдинг «Русагромаркет» отложил ввод в эксплуатацию оптово-распределительного центра (ОРЦ) под Новосибирском на первый квартал 2021 года.

«В настоящее время ООО "Русагромаркет-Новосибирск", размещенное на территории Промышленно-логистического парка, ведет активное строительство первой очереди проекта»,— сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников (цитата по ТАСС).

Между тем, в начале декабря гендиректор «Русагромаркета» Богдан Григорьев сообщил “Ъ-Сибирь”, что строительство центра завершено и ведется оформление документов: «Получаем документы на ввод, часть получили, часть в ближайшие неделю-две».

По его данным на октябрь, около 55% площадей центра были зарезервированы.

Сроки ввода ОРЦ неоднократно переносились. Строительство центра началось в 2018 году, он должен был открыться в первом квартале этого года. Однако этого не произошло, в сентябре правительство региона сообщило о планах ввести первую очередь к ноябрю.

Планируется, что ОРЦ будет заниматься хранением, доработкой и оптовой реализацией свежей продукции, а также оказывать услуги производителям, оптовикам, розничным магазинам. Общая площадь складских помещений первой очереди составит 105 тыс. кв. м. Объем инвестиций — 8,2 млрд руб.

Дарья Решетникова