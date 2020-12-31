Арестованный мэр Томска поздравил горожан с Новым годом

Мэр Томска Иван Кляйн, задержанный за превышение должностных полномочий, накануне поздравил жителей города с Новым годом. Его обращение опубликовали адвокаты в своем Telegram-канале.

«Уходящий год принес тяжелые испытания, но я надеюсь, что новый, 2021 год принесет всем нам возвращение к нормальной жизни и созидательному труду. Я благодарю всех жителей нашего города за вашу поддержку и теплые слова, которые я услышал и прочитал! Спасибо вам! Это придает мне силы!»,— написал он в обращении. Мэр пожелал горожанам «объединиться в своих главных чувствах — в любви к детям, родителям, близким, к своему дому и городу».

Ивана Кляйна задержали в середине ноября этого года. По решению суда, он останется под стражей до 13 января. На прошлой неделе СКР по Томской области сообщил о возбуждении второго уголовного дела. Градоначальника заподозрили в незаконном предоставлении земельного участка своей дочери.

Накануне мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал ситуацию, связанную с арестом Ивана Кляйна. «Я не могу быть беспристрастным с точки зрения оценки событий. Ивана Григорьевича знаю давно как коллегу и очень взвешенного человека. В чем-то даже осторожного, не авантюриста. И абсолютно точно не политизированного человека, что отмечают многие. Он никогда не занимал в публичности передовые позиции»,— сказал господин Локоть (цитата по АиФ Томск). По его словам, никто точно не знает, что именно лежит в основе обвинения, но все комментарии, которыми обрастает уголовное дело — «бред».

Подробнее об уголовном деле — в материале “Ъ-Сибирь” «Мэру добавили дел».

Артем Шпек