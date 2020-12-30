Суд рассмотрит дело экс-директора кирпичного завода о неуплате налогов

В Новосибирске в суд поступило дело в отношении бывшего директора ООО «Гусинобродский кирпичный завод», обвиняемого в неуплате налогов (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).

По данным следствия, руководитель компании, зная о недоимке предприятия по налогам, сборам и страховым взносам на 12 млн руб., не погашала ее.

«На требования налогового органа должным образом не реагировала и организовала сокрытие денежных средств предприятия»,— сообщает следственное управление СКР по Новосибирской области.

Следствие считает, что глава компании осуществляла безналичные расчеты предприятия через счета третьих лиц, минуя направление денежных средств на расчетный счет ООО «ГКЗ».

ООО «Гусинобродский кирпичный завод» расположено в Новосибирском районе. В декабре 2006 года компания получила право на разработку в течение 25 лет месторождения керамзитовых суглинков Новоникольское-1 площадью 120 га. В 2012 году «Ъ» сообщал о запуске производства кирпича на предприятии.

Оксана Павлова