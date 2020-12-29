В Ярославской области более 100 магазинов нарушили масочный режим

В Ярославской области в декабре за нарушение масочного режима на предприятиях торговли и потребительского рынка было составлено более 100 протоколов, сообщили в региональном департаменте АПК и потребительского рынка. Протоколы о нарушении переданы в суд. В сообщении отмечается, что проверки соблюдения масочного режима будут продолжены в следующем году.

В департаменте уточнили, что в период с 21 по 28 декабря было проверено 598 предприятий потребительского рынка. За время проверки выявлено 32 нарушения, связанного с несоблюдением масочного режима.

«В основном не соблюдают масочный режим в небольших торговых точках. Крупные торговые сети ведут собственный контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора»,— отметили в департаменте, добавив, что на сайте департамента действует «доска позора», где публикуются объекты торговли, общепита, сферы бытового обслуживания региона, нарушающие масочный режим.

Всего, с 28 марта проверено более 10 тыс. предприятий Ярославской области. За это время в регионе выявлено около 2,5 тыс. нарушений масочного режима.

Обязательный масочный режим введен в регионе указом губернатора Дмитрия Миронова с 16 мая 2020 года. Жители обязаны использовать маски или респираторы в общественных местах, в том числе, в общественном транспорте.

За несоблюдение масочного режима установлены штрафы: для граждан — от 1 до 30 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 до 300 тыс. руб.

Дарья Сабаева