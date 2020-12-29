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Пост руководителя аппарата главы и правительства Республики Алтай займет бывший глава района

Должность руководителя аппарата главы и правительства Республики Алтай займет Михаил Маргачев, который до этого возглавлял Чойский район. Как уточнили “Ъ-Сибирь” в пресс-службе правительства региона, в должность он вступит уже в 2021 году.

На этом посту господин Маргачев сменит Анатолия Донского, который в начале декабря написал заявление об увольнении по собственному желанию. Сейчас обязанности руководителя аппарата исполняет один из заместителей Александр Сафронов.

С 2001 по 2008 год господин Маргачев служил в органах внутренних дел. После этого занял пост заместителя главы Чойского района по социальным вопросам. С 2011 по 2013 год работал первым заместителем главы. С 2016 года по 2018 год занимал должность заместителя председателя правительства. В декабре 2018 года стал главой Чойского района. 29 декабря этого года на сессии райсовета депутатов досрочно прекращены полномочия господина Маргачева как главы.

Юлия Сасевич


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