В Омске осужден бывший главный судебный пристав области

Суд в Омске признал бывшего руководителя регионального УФССП Владимира Витрука виновным в получение взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщает управление СКР по Омской области.

Следователи и суд установили, что в 2018 году он действовал в интересах руководителя ООО «Центр реабилитации "Рассвет"» и давал указания подчиненным о затягивании сроков исполнения исполнительных производств, по которым была задолженность более чем в 3 млн руб. Кроме того, в 2018 году Владимир Витрук потребовал 300 тыс. руб. за решение вопроса о возвращении должнику ранее изъятого автомобиля Toyota Land Cruiser. В итоге получил на рабочем месте взятку в 200 тыс. руб.

Суд назначил ему три года и один месяц лишения свободы в колонии строгого режима. Также конфискован предмет взятки.

Бывшего руководителя регионального УФССП задержали 27 ноября на рабочем месте. Уголовное дело возбудили по материалам ФСБ.

У Владимира Витрука три высших образования. Он начал служить в органах ФССП в 2007 году. В 2014 году стал заместителем руководителя омского УФССП. В 2016 году стал главным судебным приставом Омской области.

Подробнее об уголовном деле — в материале “Ъ-Сибирь” «Арест за снятие ареста».

Екатерина Лукашевич