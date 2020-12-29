В Красноярске закрыли еще одну котельную

В центре Красноярска закрыли котельную, которая располагалась рядом с жилыми домами в здании, построенном в 30-х годах. Как уточняет пресс-служба правительства региона, из-за жалоб жителей власти решили не модернизировать устаревшее оборудование, а переподключить к централизованному источнику подачи тепловой энергии.

«В настоящее время работу завершили, и тепло идет от Красноярской ТЭЦ-2»,— говорится в сообщении. По словам первого заместителя главы города Красноярск Владислава Логинова, до 2024 года власти намерены избавиться от еще 35 малых котельных.

За последние два месяца это третья котельная, которую закрывают. С 2018 года всего в городе закрыли около десяти подобных объектов.

Артем Шпек