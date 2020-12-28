Арестовано имущество руководителей «Церкви последнего завета»

Центральный райсуд Новосибирска арестовал имущество троих лидеров «Церкви последнего завета» в рамках дела о создании религиозной организации, деятельность которой сопряжена с насилием. Как сообщают представители защиты, арест наложен судом на земельные участки, дома и транспортные средства.

Основанием для ареста имущества является то, что двумя потерпевшими заявлены иски 7,2 млн руб. и 5 млн руб., сообщают адвокаты: «Арест имущества означает, что теперь продать, подарить, сдать в аренду и т.п. его нельзя. Пользоваться имуществом можно».

По их словам, в частности арест наложен на земельные участки, на которых стоят дома лидеров «Церкви последнего завета» Сергея Торопа и Вадима Редькина, религиозное сооружение, а также автомобиль Ford Explorer одного из подозреваемых Владимира Ведерникова. В ближайшее время защита намерена обжаловать указанные решения об аресте.

Напомним, что представителей религиозной организации задержали в Красноярском крае в конце сентября этого года. По версии следствия, они собирали с последователей деньги и применяли к ним психологическое насилие, которое привело к причинению тяжкого вреда здоровью.

Юлия Сасевич