ГЧП отвечает на вызовы. Что предпринимают инвесторы и государство.

Пандемия COVID-19, безусловно, привела к тому, что бизнес столкнулся с трудностями. Однако 2020 год открыл возможности для развития новых направлений государственно-частного партнерства. О том, как развивается региональный рынок ГЧП, рассказали участники предновогодней online-конференции ИД «Коммерсантъ-Урал».



По данным Минэкономразвития РФ, на начало 2020 года было заключено более 3 тыс. концессионных соглашений, общая стоимость этих проектов оценивается в 1,7 трлн руб. В последние пять лет в России ежегодно заключается около 500 новых соглашений с объемом инвестиций почти 300 млрд руб.

Всего в Свердловской области заключено 69 соглашений, из них семь регионального уровня и один федерального, общий объем долгосрочных инвестиций составил порядка 40 млрд руб. В 2020 году областное министерство инвестиций и развития заключило с муниципалитетами 10 концессий, из них три региональных.

Дефицит областного и федерального бюджета привел к поиску механизмов привлечения внебюджетных источников финансирования для реконструкции и строительства социальных объектов в регионах УрФО. В частности, муниципалитеты нуждаются в новых школах, детских садах, больницах, спортивных площадках, а также в ремонте улиц, парков и объектов культурного наследия. В таких проектах бизнес готов принимать участие при финансовой поддержке банков и компенсации затрат со стороны государства.

Объем концессионных соглашений как одной из форм государственно-частного партнерства (ГЧП) растет, но основной проблемой вложения средств компаниями в социально-значимые проекты остается их низкая инвестиционная привлекательность.

Проекты в социальной сфере

Реализация проектов социальной застройки через ГЧП в Свердловской области стала актуальна во время финансового кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19, считают в строительной компании «Атомстройкомплекс». «Как крупнейший застройщик региона, чувствуем постоянную необходимость создания социальной инфраструктуры: улицы, дороги, садики и школы. Город развивается настолько быстро в жилищном строительстве, что муниципалитет не успевает, и мы всячески стараемся поддерживать, помогать — готовим проектно-сметную документацию, но из-за кризиса не успевает она проходить должные согласования, попадать в программы, зачастую остается невостребованной»,— говорит заместитель директора компании Александр Копылов.

По его словам, система ГЧП станет востребованной, когда будет запущен пилотный проект и наглядно можно будет увидеть положительный опыт сотрудничества государства и частных компаний. На данный момент между «Атомстройкомплексом» и Корпорацией развития Среднего Урала (КРСУ) заключен семь соглашений по строительству школы, детских садов и один по благоустройству улицы в Екатеринбурге.

Корпорация ставит перед собой цель популяризировать механизм ГЧП. Сейчас в компании для реализации подобных целей создан департамент, где эксперты на отраслевом уровне прорабатывают проекты с точки зрения законодательства.

Генеральный директор КРСУ Максим Прачик уверен, что проекты ГЧП прежде всего решают государственную задачу: «Создается уникальная ситуация, когда публичная сторона формирует одновременно и спрос, и предложение на рынке ГЧП. Именно по этои причине мы видим, что инициация проектов ГЧП и их базовых условии является основнои задачеи для региона, в реализации которои, мы как региональныи институт развития всегда готовы оказать содеиствие.»,— рассказал господин Прачик.

В данный момент инвестиционный портфель Корпорации в сфере ГЧП составляет 4,5 млрд руб., это проекты в сфере IT (500 млн руб.), строительство дорог (800 млн руб.), детских садов (270 млн руб.) и школ (3 млрд руб.)

Летом Правительство Свердловской области в лице Министерства инвестиций и развития Свердловской области подписало концессионное соглашение со строительной компанией «Брусника» о реставрации объекта культурного наследия регионального значения – «Дом фабриканта» в Екатеринбурге, работы по его ремонту планируется завершить к 300-летию города. Кроме того, концессионер также занимается реставрацией ближайших объектов. Объем инвестиций в проект составил 150 млн руб. без использования бюджетных средств. «Реализация комплексного проекта существенно усилит литературный квартал и станет точкой притяжения для горожан и гостей города»,— считает министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Два других проекта Министерства — строительство путей необщего пользования для ОЭЗ «Титановая долина» с объемом инвестиций в 1,6 млрд руб. и реконструкция городской больницы в Березовском, которую планируется отремонтировать в течение полугода за 40 млн руб.

В 2021 году на основе ГЧП планируется начать строительство детской поликлиники в Серове. Среди проектов в Екатеринбурге — построить мусоросортировочный комплекс и полигон ТКО, продолжить создание медицинского кластера института охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ), отреставрировать памятник конструктивизма гостиницу «Исеть» и проложить трамвайную линию в Верхнюю Пышму.

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) первым опытом ГЧП стал окружной центр охраны материнства и детства в Сургуте общей площадью около 79 тыс. кв. метров. Объем инвестиций в проект составил 10,9 млрд руб. Это крупнейший ГЧП-проект в Европе, говорят в правительстве Югры. Сейчас регион заключил 13 соглашений по строительству школ, общий объем инвестиций от частных компаний составил порядка 30 млрд руб. За муниципалитетами остается выделение земельных участков, своя часть со-финансирования и другие подготовительные мероприятия.

Преимуществом концессионных соглашений перед госконтрактами является более гибкая структура, которая позволяет даже при наличии проблем двигать проект, считает генеральный директор фонда развития ХМАО и национальной ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР) по вопросам ГЧП Роман Генкель. «Несмотря на такое четкое распределение, у нас одна из самых больших проблем связана как раз с подготовкой земельных участков. Для нас это бич: когда муниципалитет заходит в регион для представления со-финансирования, проект отклоняется по причине того, что земельный участок не готов. Более того, часть концессий, которые уже заключены и реализуются, сейчас находятся в подвешенном состоянии: вроде бы земельный участок устраивает муниципалитет, проектирование начинается, но по различным критериям очень сложно запроектировать, либо невозможно»,— говорит господин Генкель.

Условия государства и банков

Министерство спорта РФ работает над привлечением муниципалитетов к реализации строительства спортивных объектов при помощи ГЧП. По словам заместителя директора департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом Минспорта России Дениса Гудкова, у регионов отсутствует стимул для реализации проектов при помощи частных инвесторов. Поэтому с 2021 года меняются условия строительства спортивных объектов без ГЧП-инструментов: полное субсидирование за счет государства будет осуществляться, если на конкурс на право заключения концессионного соглашения не подано ни одной заявки. Это не будет касаться городов с населением до 30 тыс. жителей.

При этом для расширения практики применения ГЧП-инструментов при создании и реконструкции объектов спорта Министерство предполагает сокращение сроков предпроектной стадии по 224-ФЗ РФ о ГЧП (до 150 дней включительно) и 115-ФЗ РФ о концессионных соглашениях (около 60 дней), а также организовать субсидирование процентных ставок по кредитам и займам для банков вместо заемщиков, чтобы инвестор получал кредит уже по льготной ставке.

Банк «Открытие» предлагает условия для реализации концессионных соглашений: соотношение собственных инвестиций и заемных средств в 20% на 80% с установлением индивидуальной комиссии исходя из структуры и объема проекта в соответствии с финансовой моделью, гибкое поэтапное финансирование частной стороны, возможность внесения корректировок в текст соглашения и готовность банка участия в проекте, прошедшего стадию коммерческого закрытия. По словам управляющей филиалом «Открытия» в Свердловской области Натальи Алемасовой, банк готов предоставить кредиты для реализации проектов в сферах здравоохранения, образования, автомобильных дорог, ЖКХ, а также создания полигонов твердо-коммунальных отходов (ТКО). Минимальная сумма инвестиций проекта — 100 млн руб.

К концу 2020 году у Сбербанка имеется более 140 концессионных проектов: из них большую долю (70%) имеют соглашения в сфере ЖКХ и обращения с ТКО, около 20% это поддержка строительства и реконструкции социальных объектов. Банк практикует два подхода финансирования проектов ГЧП: крупные проекты по индивидуальному плану, реализуемые преимущественно в области транспортного обеспечения, и типовые. «У нас на текущий момент разработано порядка шести решений, которые мы называем «коробочными»: три в сфере ЖКХ — тепло, водоснабжение, водоотведение, и в сфере обращения с ТКО. Кроме того, у нас есть решения в социальной сфере и сфере образования, где упаковываются школы, детские сады, дома престарелых, в сфере дорожного транспорта»,— сообщил советник председателя уральского филиала ПАО «Сбербанк» Илья Пивоваров и добавил, что в этом году банк разработал комплекты документации для спортивных объектов, автодорог и туристической инфраструктуры. Кроме того, Сбербанк также рассматривает предоставление условий займов в соотношении 20% на 80%.