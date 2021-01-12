Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о роутере, который помогает в развертывании сети Wi-Fi на больших площадях.

Роутер для домашнего использования, я уверен, в первую очередь должен быть прост в настройке. И таких вариантов, к счастью, много. Но если речь идет о развертывании сети Wi-Fi на больших площадях квартиры или частного дома, то организовать такое покрытие можно с помощью лишь некоторых моделей. И часто этот процесс сложен для обычного пользователя.

Роутер Honor 3, который я недавно тестировал, поддерживает Mesh-сети. Другими словами, он умеет объединяться с другими устройствами для создания большего покрытия. В одиночку новинка справляется с площадью до 90 кв. м. Но это в идеальных условиях, без бетонных перегородок. В квартире для испытаний и стен предостаточно, и площадь помещения больше заявленного. Поэтому подключенный в прихожей роутер Honor 3 предсказуемо не смог донести хоть какой-либо силы Wi-Fi-сигнал до самой дальней комнаты.

Вопрос был решен с помощью второй точно такой же модели. И тут больше всего поражает простота коммуникации. Достаточно было запитать дополнительный Honor 3 от электророзетки и соединить с первым роутером с помощью провода на небольшое время, до тех пор пока световой индикатор не загорится постоянным зеленым цветом, и все. Никаких лишних действий. После этого аппарат можно переносить в другую часть квартиры или дома.

Патч-корд или небольшой интернет кабель с обжатыми концами входит в комплект. Но даже если он потеряется, соединить два или больше (до пяти) роутеров Honor 3 между собой можно с помощью единственной кнопки на корпусе. То есть в распоряжении целых два простейших варианта создания Mesh-сети. И это здорово. А если вспомнить про устройства материнской Huawei, поддерживающих подобную опцию, то способов увеличить площадь покрытия становится еще больше.

К сожалению, вы не сможете подключить к Honor 3 USB-накопители, модем или отдельную сим-карту. В нем нет WDS-моста, и создатели не стали добавлять NFC-коннектор для быстрого подключения к Wi-Fi. Также разработчики не предусмотрели в конструкции крепление для стен. А антенны подвижны лишь в одной плоскости в пределах 90 градусов.

В распоряжении пользователей три LAN-порта, поддержка Wi-Fi 6 Plus, максимальная скорость до 3000 Мбит/с, технология OFDMA для быстрой передачи информации сразу между несколькими устройствами и современная защита данных WPA3.