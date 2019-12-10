Проблемы и достижения новосибирского здравоохранения

Вопросы законодательства и государственно-частное партнерство, внедрение новых технологий и цифровизация — ключевые вопросы развития регионального здравоохранения. О проблемах и достижениях отрасли поговорили представители власти и эксперты государственных и частных медицинских центров на конференции «Современная медицина: вызовы и перспективы». Конференция была организована сибирским представительством газеты «Коммерсантъ».



О реализации национального проекта «Здравоохранение» в регионе рассказал заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Александр Колупаев. Согласно нацпроекту, к 2024 году средняя продолжительность жизни россиян достигнет 78 лет. В 2019 году на переоснащение сосудистых центров области из федерального и регионального бюджетов было выделено более 1 млрд руб. Среди прочих обязательных мероприятий — открытие регионального сосудистого центра на базе ЦКБ к концу 2020 года, решение вопроса о создании онкодиспансера и переоснащении существующих отделений, строительство новых поликлиник на основе соглашений о государственно-частном партнерстве, развитие санавиации. «Также требуется провести реформирование первичного звена медико-санитарной помощи. К 15 ноября должна быть готова аналитика по существующим мощностям, и к июлю мы разработаем проект реформы»,— добавил спикер. По словам замминистра, сегодня 39 медицинских организаций в регионе участвуют в проекте «Новая поликлиника», в них внедряется бережливое производство.

О перспективах развития в области медицинского туризма и итогах первой бизнес-миссии в Казахстан сделал доклад начальник отделения платных услуг, врач-хирург Новосибирской областной больницы Николай Бугайченко. По его словам, 35% иностранных пациентов, в 2018 году обратившихся за амбулаторной помощью в больницу, прибыли из Казахстана, на втором месте — Таджикистан (26%), на третьем — Киргизия (16%). При этом, несмотря на создание координационного центра и Национального совета по медицинскому туризму, привлечь иностранцев на лечение дороже и сложнее, чем жителей России. «Еще одна проблема — это ограниченная маржинальность рынка медицинских услуг для иностранцев, сегодня она на уровне 11–17%. Это не позволяет выделить дополнительные бюджеты для продвижения»,— добавил господин Бугайченко. В 2018 году платные услуги иностранцам составили около 3% от общей суммы поступлений, основные профили обращений — пульмонология, гастроэнтерология, нефрология, хирургия и нейрохирургия и др. По итогам поездки миссии в город Нур-Султан стало ясно, что медицина столицы Казахстана высокотехнологична и сравнима по ценам с новосибирской, а интерес вызывают производственные технологии и возможность реабилитации в Новосибирской области.

Генеральный директор Агентства инвестиционного развития НСО Александр Зырянов озвучил региональные примеры проектов на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере здравоохранения. Так, с участием частных инвестиций в Новосибирске будет построено семь поликлиник, соглашение о ГЧП уже заключено, а общий объем инвестиций составит 9 млрд руб. Ввод объектов запланирован в 2022 году, предполагается, что до 2029 года частный партнер будет обеспечивать техническую эксплуатацию. «Самое сложное в этом проекте — убедить население, что поликлиники будут работать бесплатно, так же как и муниципальные»,— прокомментировал докладчик. По словам Зырянова, сегодня рассматриваются потенциальные инвесторы для строительства онкологического центра на принципах ГЧП.

Модератор первой секции конференции, директор по развитию направления «Здравоохранение» компании «Нетрика» Владимир Соловьев поделился опытом подключения к ЕГИСЗ негосударственных клиник с помощью платформы N3Health.ru. Эта платформа позволяет подключать медицинские организации любых форм собственности с любыми существующими информационными системами. Пользователям системы доступны запись к врачу по ОМС и ДМС, платные услуги, запись из учреждения в учреждение. По словам спикера, для работы необходимо изменить согласия на обработку данных пациентов, определить необходимый уровень защиты и типы данных в клинике, а также обеспечить врачей учетными записями и электронными подписями. При этом система дает возможность объединить данные пациента из множества источников, включая частные и государственные клиники, лаборатории и станции скорой помощи.

О технологических трендах и ИТ-решениях на рынке здравоохранения рассказала руководитель Инфраструктурного центра Национальной технологической инициативы Мария Галямова. Среди мировых трендов — стремительный рост расходов на здравоохранение, быстро меняющаяся демографическая ситуация, изменение спектра заболеваний (антибиотикоустойчивость, рост аутоиммунных заболеваний и др.), развитие новых технологий. Развитие персонализированной медицины приведет к распространению доступных и дешевых препаратов для конкретного пациента, позволит следить за состоянием пациента по биомаркерам и в режиме реального времени контролировать его состояние и ход лечения. «Настал конец эпохи растущих бюджетов в фарме, государства склоняются к поддержке экономически эффективных технологий»,— подчеркнула госпожа Галямова. По ее словам, рынок персонализированных медицинских услуг и лекарственных средств «Хелснет» вырастет до $9 трлн к 2035 году, российская доля рынка составит не менее 3% от общемирового.

Вторая секция конференции была посвящена наиболее острым правовым и организационным вопросам здравоохранения региона. Ее модератором стал управляющий сети многопрофильных клиник «Смитра» Петр Смиренко.

Руководитель центра онкологии и радиотерапии, врач-онколог центра имени Мешалкина Александр Жеравин описал возможности многопрофильной клиники по оказанию помощи пациентам онкологического профиля. Самые распространенные виды рака в Новосибирской области в 2018 году — рак молочной железы, предстательной железы, легких, бронхов и трахеи. Около 30% пациентов попадают на лечение с первой стадией онкологии, с остальными — примерно в равных пропорциях. По словам докладчика, пик заболеваемости приходится на возраст 55–65 лет и старше, часто онкологии сопутствуют сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому большинству пациентов показано комбинированное лечение. В клинике проводятся лучевая терапия, органосохраняющие операции при опухолях опорно-двигательного аппарата, причем применяется индивидуальное 3D-эндопротезирование. «При этом быстрое получение онкопомощи — большая проблема региона. 50% пациентов доходят до нас уже в запущенном состоянии, хотя своевременно обратились к специалистам первичного звена,— поделился господин Жеравин.— Когда пациент наконец попадает в поле зрения клиники, отсчет времени идет очень быстро, но начальный этап уже упущен».

Специалист в области медицинского права, руководитель юридической компании «Дубровская и Плеханова» Людмила Плеханова призвала медицинское сообщество не оставаться в стороне и принимать участие в законотворческом процессе. «Законодательство консервативно, оно не успевает за достижениями медицины, многие нормы противоречат друг другу. Но члены медицинского сообщества могут разрабатывать рекомендации, которые реально повлияют на итоговую редакцию законопроектов. Надо этим активно пользоваться»,— объяснила юрист. По ее словам, площадками для консолидации инициатив сегодня являются федеральная «Опора России» и Ассоциация руководителей медицинских организаций Сибири (АРМОС). Сегодня ее члены готовят предложения и замечания к новой редакции положения о лицензировании медицинской деятельности.

Управляющий партнер юридической компании Lexprof Татьяна Гончарова продолжила правовую тематику и рассмотрела пути преодоления конфликта врача и пациента с точки зрения защиты медицинского учреждения. По ее словам, врачебные ошибки могут быть объективными и субъективными, но в любом случае механизм работы с претензиями должен быть отлажен. Примерный алгоритм работы: превенция, фиксация, анализ причин, выбор стратегии и минимизация негативных последствий. При этом, подчеркнула госпожа Гончарова, бремя доказывания всегда лежит на медучреждении, поэтому важно все фиксировать: и ход операции, и нарушения, которые мог допустить сам пациент. «В суде на первый план всегда выходит комплект документации»,— прокомментировала она.

О защите медорганизации от утечек конфиденциальной информации рассказал руководитель отдела продаж компании Staffcop Дмитрий Абалмасов. По его словам, репутация медицинского учреждения — это не только профессионализм врачей, но и соблюдение врачебной тайны, включая персональные данные пациента и информацию о ходе его лечения. Чтобы обеспечить информационную безопасность, а также для учета рабочего времени и эффективности сотрудников «Атом безопасность» разработала продукт Staffсop на платформе Linux. Он позволяет вести тотальный контроль действий за компьютером каждого сотрудника и анализировать возникающие угрозы безопасности. Staffcop — компания или продукт?

Третья секция конференции представила опыт внедрения инноваций в сфере здравоохранения, ее модератором стал заместитель директора по хирургической помощи ДКБ на станции Новосибирск-Главный, травматолог-ортопед Евгений Береговой.

Вице-президент РОО «Новосибирская областная ассоциация медицинской лабораторной диагностики», консультант генерального директора «Инвитро» к.б.н. Евгений Печковский показал, как инновации применяются в диагностике и современных лабораторных исследованиях. По его словам, в будущем структура расходов на медицинские услуги будет перераспределяться в пользу диагностики. Будут развиваться такие направления биомедицины, как системы диагностики по месту нахождения пациента, создание таргетированных и персональных препаратов. Развитие медицинской генетики сделает доступными и широко применяемыми методы молекулярно-генетической диагностики, генактивированные материалы и геннотерапевтические лекарства. Информационные технологии, такие как телемедицина, дистанционные услуги по назначению врача, использование больших данных, продолжат внедрение. Сеть лабораторий «Инвитро» уже внедрила в свою работу кластерный анализ с применением Big Data, добавил докладчик.

Начальник отдела АСУ «РЖД-медицина» в Новосибирске Олег Кальмуцкий рассказал о внедрении процессного управления клиникой. По его словам, такие методы должны разрабатываться совместно с медперсоналом учреждения, чтобы учитывать его потребности. Сегодня в клинике разработаны и внедрены в работу все инструменты процессного подхода: медицинская информационная система (МИС) позволяет непрерывно проводить мониторинг, контролировать все процессы и управлять ими. «Сегодня мы можем отследить все с момента обращения пациента до получения результата»,— прокомментировал докладчик.

Заместитель директора по науке МНТК «Микрохирургия глаза», член-корреспондент РАЕН, д.м.н., профессор Александр Трунов продемонстрировал возможности применения телемедицины и новых технологий в клинике. По его словам, первая видеотрансляция в организации состоялась в 1998 году, когда ход операции был показан на съезде федерации офтальмологов. С того момента технологии шагнули далеко вперед: теперь каждая операция в МНТК записывается на видео, включая изображение с микроскопа. «Записи хранятся на наших внутренних серверах не менее 10 лет. Это важно с точки зрения защиты пациента и клиники»,— объяснил докладчик. По его словам, видеоконсультации «врач — врач» проводятся в регулярном режиме, но не у всех медучреждений есть оборудование для этого.

В завершение встречи директор медицинского маркетингового агентства «МЁD» Ирина Овдина рассказала, как продвигать медицинские услуги с помощью информационных технологий. По ее словам, обязательные элементы современного учреждения — сайт, рабочие соцсети, МИС. При этом сайтом должно быть удобно и полезно пользоваться и пациентам, и врачам клиники. Он должен быть оптимизирован под мобильные устройства, не должно быть лишних барьеров, например всплывающих окон. «С первого захода на сайт клиенту должно быть понятно, почему именно ваш медицинский центр ему нужен»,— прокомментировала госпожа Овдина. Кроме того, МИС — ценный материал для построения собственного эффективного продвижения: анализируя ее, можно нарисовать портрет своей реальной аудитории.

Партнер конференции компания “ДОРН Медицина” более 9 лет поставляет медицинское оборудование по всей России.- «Мы были рады поддержать мероприятие «Современная медицина: вызовы и перспективы» и представить ультразвуковые аппараты экспертного класса, которые как раз позволяют врачам диагностировать онкологические заболевания на разных стадиях. Ведь одна из основных тем конференции «Организация онкологической помощи сегодня и перспективы развития» - проблема волнующая не только наш регион, но и все современное здравоохранение»- Генеральный директор «ДОРН Медицина» Филиппов Александр Александрович.

Дорн | Лекс проф | ДКБ