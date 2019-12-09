Банку и бизнесу выгоден комплексный подход

В Екатеринбурге банк УРАЛСИБ провел встречу с клиентами-предпринимателями, многие из которых работают с банком уже на протяжении 10 и более лет. Председатель правления УРАЛСИБа Константин Бобров рассказал гостям мероприятия об итогах работы, прогнозах на будущий год и о подходах банка к работе с малым бизнесом.



Стабильность в любой ситуации

Председатель правления УРАЛСИБа Константин Бобров начал разговор с подведения итогов уходящего года. Для банка он получился очень успешным, о чем свидетельствуют промежуточные финансовые результаты. Чистая прибыль по итогам девяти месяцев 2019 года, согласно отчетности по МСФО, выросла вдвое по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и составила 13,4 млрд руб. Показал увеличение за этот период и капитал банка.

Работу УРАЛСИБа в текущем году по достоинству оценили международные эксперты. В ноябре международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг банка УРАЛСИБ на одну ступень — до «BB-» со «стабильным» прогнозом. Аналитики агентства отметили, что повышение обусловлено улучшением качества активов банка, ростом его капитализации, стабильным профилем финансирования и высоким уровнем ликвидности.

В 2019 году банк УРАЛСИБ начал свой новый трехлетний стратегический цикл развития, в котором намерен развивать бизнес в рамках универсальной модели и сохранять устойчивость при любых сценариях развития экономики, включая самые неблагоприятные.

«Мы не прогнозируем кризис, но рассматриваем его в качестве одного из возможных вариантов развития событий. Для нас важно, чтобы та модель, которую мы используем, была стабильной в любой экономической ситуации, и у нас для этого есть все ресурсы. На сегодняшний день банк обладает запасом капитала и ликвидности, чтобы даже в случае “стрессового” сценария развития экономики оставаться устойчивым»,— отметил Константин Бобров.

Позитивные тенденции

Интересовало гостей мероприятия и мнение руководителя банка по поводу текущей ситуации в экономике, а также прогнозы на грядущий год.

Позитивной тенденцией, по мнению эксперта, является снижение риска резкого срыва в экономике России из-за внешних факторов, поскольку геополитический фон в целом улучшился, а ситуация стабилизировалась. Однако угрозы внешних факторов, тем не менее, продолжают действовать, например, возможность торговых войн между двумя крупнейшими экономиками мира.

Ключевая ставка в будущем году может достичь 5–5,5%, что может отразиться на снижении стоимости кредитов банками. Особенно на тех, где кредитные риски не слишком высоки, — ипотечных кредитах и кредитах для крупного бизнеса. На стоимость продуктов с высоким содержанием кредитного риска, например, потребительских кредитов и кредитов для малого бизнеса, ключевая ставка влияет в меньшей степени.

Комплексный подход

Главной темой встречи, конечно же, была тема взаимодействия банка с клиентами малого бизнеса. УРАЛСИБ позиционирует себя как банк для бизнеса, и его опыт выстраивания отношений с этим сегментом довольно показателен с точки зрения тех ключевых трендов, которые развиваются на этом рынке. Точечное взаимодействие с клиентом лишено перспективы, считает Константин Бобров, сегодня как банкам, так и предпринимателям интересны комплексные взаимоотношения, в которых банк выступает как партнер, способствующий развитию бизнеса. В УРАЛСИБе для этого сегмента сформирована целая экосистема, в рамках которой предприниматели в режиме «одного окна» могут получить практически полный комплекс продуктов и услуг — кредитные продукты, РКО, гарантии, финансовые и нефинансовые сервисы, а также пройти бесплатное обучение и получить помощь при выборе программы господдержки.

Банк предпочитает иметь дело с экономически грамотными клиентами, которые более устойчивы, и риск разориться у которых существенно ниже. Именно поэтому в 2017 году банк запустил бесплатный проект для предпринимателей «Университет бизнеса», в котором бизнес-коучи, бизнесмены-практики, эксперты в разных областях помогают всем желающим получать комплексные знания для старта и развития собственного дела. Семинары проходят как в онлайн-формате, так и в режиме очных конференций в крупных городах страны. На сегодняшний день в его «копилке» уже более 150 семинаров. С момента запуска проекта более 160 тыс. человек посетили раздел «Университета» на сайте банка, а число просмотров лекций на YouTube превысило отметку в 86 тыс.

Завершилась встреча диалогом в формате вопросов-ответов. Гости мероприятия задали свои вопросы руководителю банка, а также внесли ряд предложений по усовершенствованию линейки продуктов и услуг для бизнеса.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» — один из крупнейших банков России, входит в топ-20 банковского рынка по активам. Основными направлениями деятельности являются розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг банка представлена в семи федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 ноября 2019 года насчитывает шесть филиалов, 271 точку продаж, 1566 банкоматов, 526 платежных терминалов.