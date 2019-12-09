Презентация Нового BMW X6 в М-СЕРВИС

09 декабря, понедельник
Основоположник сегмента купеобразных кроссоверов, BMW X6 перерождается в третьем поколении. Симбиоз характеристик внедорожника и ДНК купе это и есть новый BMW X6, провоцирующий и динамичный экстраверт. Появившись в 2008 году, BMW X6 навсегда останется первым в своем роде Sports Activity Coup как в портфолио BMW, так и в классе премиальных автомобилей в целом.
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