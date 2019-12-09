Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
Санкт-Петербург
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Нижний Новгород
Новосибирск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Саратов
Уфа
Челябинск
ВОЙТИ
Регистрация
ПРОФИЛЬ
ВЫХОД
09 декабря, понедельник
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия
Южный Урал
Челябинск
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-Tech
Авто
Стиль
Войти в профиль
Челябинск. Южный Урал
Слушать радио
Коротко
Новости
18:28
Путин и Меркель провели переговоры в Париже
17:34
Избран новый глава Сафакулевского района Курганской области
17:21
В Курганской области прожиточный минимум уменьшился на 57 рублей
17:00
В Катав-Ивановском районе будут добывать мрамор для египетской АЭС
16:57
В твороге зауральского предприятия нашли кишечную палочку
15:50
В Челябинской области снизилось число выявленных коррупционных преступлений
14:25
Зауралье вошло в число регионов, сильнее всего склонных к вредным привычкам
12:26
Губернаторов Челябинской и Курганской областей попросили сделать 31 декабря выходным
11:13
Самолет из Челябинска совершил посадку с неисправным оборудованием
10:30
В Челябинске закроют для ремонта путепровод на Троицком тракте
10:25
Челябинские дорожники продолжат посыпать некоторые улицы солью
09:31
В Федерации профсоюзов Челябинской области сменился руководитель
08:16
Назначен новый вице-мэр Челябинска по дорожному хозяйству
07/12
Полиция задержала автобус с фанатами «Трактора» по пути в Магнитогорск
06/12
Мэрия Челябинска возьмет в кредит более 500 млн рублей в банке «Открытие»
ещё
все новости
Новости компаний
Заявки на перевозку груза
будем обрабатывать за 1 сутки
Юридическая функция в компании
инструкция для собственников и руководителей
Подробно
11
Хищник снаружи — охотник внутри
09.12.2019
Главные новости от “Ъ-Южный Урал”
в
Facebook
Печать
Рекомендуем
Наглядно
Фотогалерея
Узбекистан вернулся
В аэропорту Челябинска встретили самолет из Ташкента
Сцена вступления
Алексей Текслер принял присягу губернатора Челябинской области
фотогалерея
Фигуры юных чемпионов
В Челябинске прошел этап гран-при по фигурному катанию
фотогалерея
Экстрим, голоса и танцы
Челябинск отметил 283-летие
фотогалерея
Курган отметил юбилей
Городу исполнилось 340 лет
Предыдущий слайд
Следующий слайд
1
/
9
В регионе
Контакты
Подписка
Реклама
В лучших местах с “Ъ”
Приложения
Актуальные темы
Спецпроект
Презентация Нового BMW X6 в М-СЕРВИС
BMW X6 C визитная карточка марки, один из наиболее выдающихся автомобилей линейки Х
Хлебокомбинат «СМАК» инвестировал 600 млн
в новое производство бриошей
Партнерский проект
Крупную промышленность усиливают малой энергетикой
Введена в эксплуатацию уникальная электростанция для уральского завода НЛМК
Энергия молодых
Вице-президент РМК стала наставником победителей «Команды Урала»
Все партнерские проекты
"Ъ-Южный Урал"
Мнение
«Государство для предпринимателей, а не наоборот»
Артур Юсупов о методах развития бизнес-сообществ и новой философии для чиновников
Темы
Тематические выпуски 2016-2017
Коммерсантъ
Войти в личный кабинет
Профиль пользователя
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
FM93.6
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия