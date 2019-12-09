Порядок на землях

Депутат гордумы столицы Удмуртии Эдуард Букин рассказал об итогах работы в этому году и о планах на 2020 год. В этом году к народному избраннику поступило множество разных обращений ижевчан – от необходимости строительства площадок для выгула собак и до дорожных проблем. Какие вопросы были решены уже в этом году, а какие еще предстоит решить в следующем, господин Букин рассказал в интервью «Ъ-Удмуртия».

— Вы стали депутатом весной этого года. Что успели сделать за относительно небольшой период времени?

– Я являюсь членом постоянной комиссии гордумы Ижевска по вопросам развития территории, градостроительства, землеустройства и экологии, также включен в состав Комиссии по землепользованию и застройке города. Проблемы, которыми я занимаюсь, в первую очередь касаются земельных вопросов, но не могу не обратить внимание и на другие социальные темы, которые касаются жителей нашего города и республики. Например, инициативное бюджетирование. Роль депутата здесь просветительская. В апреле 2019 я прошел обучение по этой теме для того, чтобы понимать, как это работает, и помогать горожанам. Сегодня уже есть реализованные проекты ижевчан. Сейчас обозначены 28 заявок на 2020 год. В следующем году я планирую продолжить эту просветительскую деятельность.

Обновления в одной из школ Ижевска Фото: предоставлено Эдуардом Букиным

На средства, предусмотренные в рамках объединенного реестра наказов избирателей Союзного избирательного округа № 20 для исполнения за счет средств, выделяемых из бюджета муниципального образования «Город Ижевск» в 2019 году, были проведены ремонты в девяти детских садах и четырех школах, расположенных на ул. Барышникова, Молодежной, Союзной и Труда. Всего на эти цели было выделено более 2 млн руб. Решение объединить наказы принято депутатами Союзного округа № 20, в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств.

— Если говорить о проблемах в сфере земельных отношений, какие обращения к вам поступали в этом году? Как решались вопросы?

– Хочу отдельно остановиться на ситуации с одной из управляющих компаний Ижевска, которая обслуживает два недавно построенных жилых дома на ул. Молодежной. Компания решила без разрешения городской администрации отгородить под видом благоустройства цветочными вазонами часть земли, которая принадлежит муниципалитету. Эти вазоны ограничивают свободный проезд во внутреннюю дворовую территорию жильцам и арендаторам коммерческих площадей, которые расположены на первом этаже дома. Ни арендаторы коммерческих помещений, ни их клиенты, ни жильцы не могут подъехать к этим домам, возник конфликт между собственниками коммерческих помещений и руководством управляющей компании. Собственники помещений обращались везде, куда только можно, в том числе и ко мне, как депутату. В администрации им подтвердили отсутствие разрешения и самовольность действий управляющей компании и пояснили, что будут проводить мероприятия по устранению вазонов, но этот вопрос так быстро не решить, потому что они действуют в рамках закона и очень непростой, длительной процедуры.

Эдуард Букин с коллегой по гордуме Ижевска Натальей Кудрявцевой Фото: предоставлено Эдуардом Букиным

А дальше, через некоторое время, в повестку комиссии по землепользованию и застройке города Ижевска был вынесен запрос этой управляющей компании. Они просили, чтобы им дали разрешение на установку этих вазонов на муниципальной земле. Помня об обращении жителей, по моей инициативе депутатами был поднят вопрос о нецелесообразности предоставления такого права. Администрация Устиновского района и другие члены комиссии меня поддержали. Комиссия проголосовала за отказ в предоставлении разрешения, и управляющую компанию обяжут убрать самовольно размещенные вазоны.

Подобные ситуации у нас в городе возникают нередко, горожане могут обращаться по ним в нашу комиссию или к депутату.

— Какие еще вопросы вы выносили на обсуждение комиссий?

– Есть вопрос о передаче автодороги от ТЭЦ-2 в собственность Ижевска, он вставал на повестку уже давно. Изначально эта дорога нужна была только для деятельности самой ТЭЦ. Когда-то возле этого предприятия ничего не было, но за последние 30 лет там произошли большие изменения, и вдоль этой дороги разместилось большое количество промышленных коммерческих предприятий, поскольку эта территория отведена именно под промышленную деятельность. На этих предприятиях работают ижевчане, они ездят там на своих авто, и по факту дорога уже стала общей.

ТЭЦ хочет отдать эту дорогу муниципалитету, чтобы не содержать ее за собственные средства. На заседании постоянной комиссии городской думы Ижевска по вопросам развития территории, градостроительства, землеустройства и экологии мной была поднята эта проблема. Глава города Олег Бекмеметьев в этом вопросе пошел навстречу, но пояснил – для того чтобы эта дорога была принята, необходимо привести ее в нормативное состояние и оформить на нее документы.

Встреча с представителями ТЭЦ-2 Фото: предоставлено Эдуардом Букиным

Сейчас моя задача, как депутата – проконтролировать и довести до конца необходимые действия: чтобы ТЭЦ-2 дооформила документы на дорогу и совместно с предпринимателями, которые тоже эксплуатируют эту дорогу, профинансировать работы по ее восстановлению. Бизнес понимает свою ответственность и заинтересованность, согласен принять участие и помочь ТЭЦ в восстановлении дорожного покрытия. После того, как требование главы города будет выполнено, автодорогу передадут в городскую казну. Планируем, что это произойдет до конца 2020 года. Наша задача – включить это дорожное полотно в бюджет на 2021 год по обслуживанию дорог, чтобы уже планировать там расчистку и уборку.

— Какие проблемы планируете решить также в следующем году?

– Сегодня действует изменение федерального законодательства и правил благоустройства города по обращению с домашними животными, согласно которому в каждом районе города должны появиться специальные площадки для выгула собак, где животные могли бы свободно гулять, не представляя общественной опасности. Для того чтобы организовать такие площадки, необходимо пройти процедуры по предоставлению земельных участков. Мы стали разбираться в этом вопросе и хотели поддержать активистов, которые этим занимаются, но выяснилось, что не все так просто.

Я посетил одну из таких площадок в Ижевске, которая располагается рядом с фан-зоной в парке им. Кирова и познакомился с ее организаторами. На этой площадке определен порядок поведения собаки и ее хозяина. Хозяин своевременно должен убирать за животным, а все собаки должны понимать, кто вожак на этой площадке, поскольку если собачки затеют драку, то остановить их, разнять будет очень сложно. И это оказалось большой проблемой.

Стало очевидным, что вопрос не только в том, чтобы создать такую площадку для выгула, но и в том, что нужен ответственный за порядок на ней, причем все на время ее работы. Сейчас этот вопрос прорабатывается. Правила поведения на такой площадке и роль вожака в законе никто не прописал, поэтому мало, подстраиваясь под законодательство, лишь выделить место.

Заседание гордумы Ижевска Фото: предоставлено Эдуардом Букиным

Такие площадки должны быть прикреплены к какому-либо муниципальному учреждению, которое организует общественные организации собаководов под эти площадки. И они уже определят порядок и время пользования территорией. Запрос на места выгула собак у ижевчан есть. Я представляю, как это все должно работать. Мной направлены запросы в управление благоустройства и охраны окружающей среды и в каждый район города, чтобы выяснить, как они исполняют нововведение. Мы получили ответы, что в нескольких районах Ижевска такие площадки уже организовываются, про остальные пока ничего не известно. В следующем году я проконтролирую, чтобы такие площадки появились в каждом районе нашего города.

— Как еще городские пространства могут стать комфортнее для ижевчан?

– В Ижевске есть парки и скверы, которые должны быть доступны всем. У нас есть Летний сад и парк им. Кирова, где работает много платных аттракционов, но категории граждан, у которых есть льготы – малообеспеченные, сироты, инвалиды и т.д, платят за эти развлечения наравне со всеми. Я считаю, что это неправильно, поскольку Летний сад – это предприятие в собственности муниципалитета, которое, как и все парки, арендует городскую землю за символическую плату, получая при этом прибыль за свои услуги. На заседании одной из рабочих комиссий в гордуме Ижевска мы вышли с инициативой проработать вопрос, касающийся льготников. Планируем, что он будет решен в 2020 году.