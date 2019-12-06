Проект развития территории Бадаевского завода получил сразу три награды на Всемирном архитектурном фестивале. Так, в категории «Жилье» концепция стала абсолютным победителем среди 17 финалистов из десяти стран мира. Московский проект впервые стал лауреатом премии. Жюри отметило его уникальность, подчеркнув умение привнести в территорию новое и сохранить старинные объекты. Проект швейцарского бюро Herzog & de Meuron предусматривает новое строительство площадью почти 155 тыс. квадратных метров между набережной и корпусами бывшего завода на колоннах высотой 35 метров.

Банк ДОМ.РФ запускает программу по обмену имеющегося жилья на квартиру в новостройке по программе «Trade-in с ипотекой». Застройщики будут принимать старую квартиру в счет оплаты новой, а банк предоставит кредит на оплату разницы в цене. Особенностью программы является то, что клиенту может быть предоставлена возможность проживания в выкупленной квартире до сдачи новостройки.

Сбербанк в ноябре установил рекорд по количеству выданных кредитов. Финансовая организация выдала розничным клиентам 323 млрд рублей. Этого удалось достичь за счет акции «Зеленый день», в ходе которой банк получил 760 заявок на займы по ставке 11,1%.