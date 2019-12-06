«Уралсиб» нашел на юге опору

Банк стремится развивать комплексное взаимодействие с предпринимателями

Юг России всегда был привлекателен для банковского сектора. Одно из ключевых отличий южного региона заключается в том, что здесь активны не только крупные компании, но и малый и средний бизнес. Который сегодня становится стратегически важным практически для всех крупных банков. Ведь очевидно, что успешный малый бизнес вырастает в средний, а средний – в крупный. А банки, в свою очередь, многое делают для того, чтобы их клиенты преодолевали трудности этого роста и достигали успеха.

По словам председателя правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Константина Боброва, доля рынка банка в сегменте МСБ на юге страны составляет около 5%, что выше, чем во многих других субъектах РФ. Юг является для банка приоритетной территорией и местный бизнес для него очень интересен.

Знания – сила и конкурентоспособность

Безусловно, круг проблем, свойственных малому и среднему предпринимательству в стране в целом, актуален и для представителей МСБ, работающих на юге России. Ключевые из них – высокая стоимость кредитных ресурсов, отсутствие доступа к сбыту собственной продукции или услуг, а также дефицит необходимых знаний для ведения бизнеса. Несмотря на то, что проблемы эти в принципе решаемы, все же зачастую они приводят к закрытию предприятий уже в первый год их существования.

При этом именно знания и навыки для ведения и развития собственного дела – ключевая потребность и необходимое конкурентное преимущество для любого предпринимателя. Именно поэтому в 2017 году «Уралсиб» запустил некоммерческий проект «Университет бизнеса», который помогает начинающим и уже опытным предпринимателям бесплатно получать комплексные знания для старта и развития бизнеса. Семинары проводятся как в онлайн, так и в офлайн-формате. Преподавателями здесь выступают успешные бизнесмены и профессиональные коучи. В «копилке» Университета уже более 150 онлайн семинаров. Раздел «Университета» на сайте банка посетили более 160 тысяч человек. Очные практикумы проводятся в крупных российских городах, на них вместе с предпринимателями обсуждаются актуальные для бизнеса вопросы, разбираются конкретные кейсы.

«Мы хотим работать с экономически грамотными клиентами, для которых риск разориться существенно меньше. Также более образованный предприниматель будет интересоваться большим количеством продуктов, поскольку понимает, какие возможности их использование дает его бизнесу, – отметил Константин Бобров. – В университете бизнеса мы стараемся обсуждать самые острые и актуальные темы, проводим офлайн-конференции. Большим спросом у слушателей Университета пользуются истории действующих предпринимателей о неудачах, и о том, как они решали возникшие у них проблемы».

Качество и эффективность

Банк УРАЛСИБ входит в Топ-5 по объемам кредитования МСБ, и развивает работу в сегменте по самым разным направлениям. При этом ставка делается на эффективность взаимодействия.

«Безусловно, мы будем наращивать присутствие в данном сегменте, однако быстрый рост не является ключевой целью. Мы говорим об улучшении клиентского опыта в банке и повышении качества обслуживания, эффективном управлении жизненным циклом клиента в банке», – поясняет Константин Бобров.

Для предпринимателей «Уралсиб» стремится быть основным банком, предлагая комплексные решения, закрывающие полный спектр потребностей клиентов. Сегодня в банке сформирована экосистема для бизнеса, в рамках которой предприниматели в режиме «одного окна» могут получить практически полный комплекс продуктов и услуг: кредитные продукты, РКО, гарантии, финансовые и нефинансовые сервисы, а также пройти бесплатное обучение и получить помощь при выборе программы господдержки. Одновременно была значительно трансформирована продуктовая линейка – под актуальные потребности бизнеса, те цели и задачи, которые предприниматели ставят перед собой на разных этапах своего развития, включая продукты и сервисы для старта бизнеса.

Еще одна из важнейших проблем, мешающих развитию многих малых и средних предприятий, по словам Константина Боброва – незнание инструментов государственной поддержки. Между тем, многие из них действительно работают и позволяют получить средства на очень выгодных условиях. Сегодня МСБ имеет доступ к широкому кругу программ. «Понятно, что пока эти механизмы не снимают полностью существующие проблемы с высоким уровнем риска в данном сегменте, но они оказывают рынку определенную поддержку», - отметил Константин Бобров, уточнив, что в ближайшие годы именно господдержка может стать одним из ключевых драйверов роста кредитования в сегменте малого и среднего предпринимательства.

Главное - прозрачность

Зашел разговор и о ФЗ №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Регулятор заставил банки тщательно проверять все операции своих клиентов. Зачастую это затрагивает и вполне добросовестный бизнес, что порождает вопросы: каковы причины закрытия расчетных счетов, и что с этим делать? Если компания попала в «черный список», то можно ли оттуда выбраться?

Константин Бобров пояснил, что на самом деле сегодня «правила игры» достаточно понятны, хотя не все о них знают. Например, если банк отказывает клиенту в открытии счета или проведении какой-либо операции, то он должен предоставить информацию об основаниях, которые привели к такому решению.

«Информирование клиента о причинах отказов и иных ограничительных мерах позволяет клиенту устранить эти причины и повторно обратиться в банк с заявлением о пересмотре ранее принятого решения. Если клиент не достиг успехов в переговорах с банком, то он может воспользоваться способом реабилитации, обратившись в специальную межведомственную комиссию при Банке России», - пояснил Константин Бобров.

Как правило, банки не заинтересованы совершать какие-либо негативные действия в отношении своих клиентов. Они хотят их сохранить, поэтому сами предпринимают разные меры по профилактике таких блокировок. Проводят информационные компании и даже создают специальные сервисы «белого бизнеса», позволяющие объективно оценить риски тех или иных ограничений. Бизнесу важно понимать, что, порой, блокировки происходят по вине его контрагентов, и бдительность банка может предотвратить куда более серьезные проблемы. На деле, если бизнес достаточно прозрачен для банка и готов предоставлять все необходимые документы, то банк будет стремиться помочь такому клиенту избежать блокировок.

Устойчивость и стабильность

Также председатель правления «Уралсиба» подвел предварительные итоги работы банка за прошедший период текущего года.

За девять месяцев 2019 года чистая прибыль банка составила 11,4 млрд рублей (двукратный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), активы составили 517,6 млрд рублей.

Стабильные позитивные результаты деятельности подтверждают, что бизнес-модель банка , реализованная в 2015-2016 годах, доказала свою эффективность. В текущем году «Уралсиб» вступил в новый трехлетний стратегический цикл (2019-2021 годы). Ключевой задачей на этом этапе является повышение устойчивости бизнеса при любой экономической ситуации. Банк готов к любому сценарию развития событий, и даже в непростых экономических условиях будет стремиться действовать проактивно.

«На сегодняшний день банк обладает запасом капитала и ликвидности, чтобы в случае «стрессового» сценария развития экономики оставаться устойчивым. Мы не прогнозируем кризис, но рассматриваем его в качестве одного из возможных вариантов развития событий. Для нас важно, чтобы та модель, которую мы используем, была стабильной в любой экономической ситуации, и у нас для этого есть все ресурсы», - резюмировал Константин Бобров.