Нижегородские таксисты присоединились к общероссийской акции против агрегаторов Забастовку в Нижнем Новгороде нельзя назвать массовой.

Водители такси в Нижнем Новгороде присоединились к проходящей в нескольких городах страны акции таксистов против условий, которые предлагают им агрегаторы.

6 декабря в 7 утра, то есть в час пик, когда заказов услуг такси особенно много, несколько десятков водителей такси собрались у здания, в котором находится офис одного из агрегаторов. В этом убедился корреспондент «ЪFM НН», побывавший на месте события.

Справка.

Как ранее сообщал «КоммерсантъFM Нижний Новгород», инициаторами акции стали таксисты Москвы и Подмосковья, с ноября занимавшиеся организацией забастовки через закрытые группы в социальных сетях. По мнению инициативной группы, стоимость поездок является неоправданно низкой, а водителям достается еще меньше.

По итогам горячей линии, проведенной Роспотребнадзором. Основными претензиями нижегородцев к работе такси оказались завышенная цена поездки по сравнению с объявленной при оформлении заказа, грубость таксистов и отсутствие держателей для перевозки детей. Работу агрегаторов жители региона оценили в целом положительно.

Забастовку таксистов в Нижнем Новгороде нельзя назвать массовой, и она не оказала заметного влияния на предоставление услуг с использованием агрегаторов. Корреспондент «ЪFM НН» без проблем оформил заказ во время забастовки, при этом машина была подана в течение трех минут.