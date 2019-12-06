«Протесты серьезно сказываются на повседневной жизни»

Десятки авиарейсов отменены, пригородные поезда не ходят, метро в Париже частично закрыто — во Франции продолжаются протесты против пенсионной реформы. В акциях участвуют представители десятков профессий, в том числе работники транспорта. Они недовольны возможными изменениями пенсионной системы, которые могут лишить работников дополнительных выплат. Из-за этих событий движение в Париже практически парализовано. 6 декабря будет закрыто десять станций метро, 90% скоростных пригородных поездов останется в депо. А в генеральном управлении гражданской авиации заявили, что отменят пятую часть международных рейсов. Накануне в центр Парижа вышло около 250 тыс. человек. А по всей Франции в протестах приняло участие около 1,5 млн человек. К митингующим присоединились представители радикальных организаций, сообщила собственный корреспондент “Ъ FM” в Париже Дарья Злотникова.
Невероятная удача, мне удалось вскочить в последний поезд метро на сегодня на моей линии — в 9:30 заканчивается движение, и откроется оно уже только вечером в районе пяти часов для того, чтобы перевезти тех, кто сегодня должен добраться обратно. Все остальное время метро не работает. К сожалению, мне пришлось бежать, чтобы успеть на последний поезд. Протест становится действительно более масштабным, к забастовке присоединяются представители различных профессий, конечно, в сфере транспорта, который не ходит уже второй день. Забастовка серьезно сказывается на повседневной жизни. Она проходит и в школах, хотя не в таком объеме, но есть шансы, что она там продолжится. Точно так же родители будут испытывать сложности с тем, куда же вести своих детей, и как потом добираться до работы. Кроме того, бастует летный персонал, поэтому в аэропортах Франции аннулируется огромное количество рейсов, по прогнозам, около 20% за сегодня будет отменено. Протестуют представители различных других профессий, в том числе на электросетях. Забастовка на НПЗ серьезно сказывается на повседневной жизни, поскольку на некоторых заправках уже не хватает бензина.
Вполне возможно, что сегодня это продолжится. Разумеется, принцип протестной активности во Франции довольно специфический: объявляется предупреждение о забастовке со стороны профсоюзов, и затем к этой забастовке присоединяется некоторое количество сотрудников, это необязательно все, но в случае с железнодорожниками — это практически все, потому что они рискуют много потерять из-за пенсионной реформы. А вот, например, у летного персонала, возможно, все не так уж плохо, и какое-то количество сотрудников все-таки выходит на работу.
Власти не делают каких-то прямых, понятных и прозрачных заявлений по поводу пенсионной реформы, но здесь важен такой деликатный момент, что хотя пенсионная реформа запланирована и действительно должна быть начата в ближайшее время, точного понимания, как выглядит архитектура этой реформы и что именно произойдет, непонятно. Известно, что нужно заменить нынешнюю систему на ту, которую используют многие другие страны, известно о том, что хотят отменить специальные пенсионные режимы, которыми пользуются, например, те же железнодорожники или врачи. Но что именно нас ждет, неизвестно, и посчитать, какая же будет пенсия в конце невозможно. Поэтому, конечно, властям очень сложно договариваться с профсоюзами.
Протесты работников транспорта продлится как минимум до 9 декабря.
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