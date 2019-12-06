«Протесты серьезно сказываются на повседневной жизни»

Десятки авиарейсов отменены, пригородные поезда не ходят, метро в Париже частично закрыто — во Франции продолжаются протесты против пенсионной реформы. В акциях участвуют представители десятков профессий, в том числе работники транспорта. Они недовольны возможными изменениями пенсионной системы, которые могут лишить работников дополнительных выплат. Из-за этих событий движение в Париже практически парализовано. 6 декабря будет закрыто десять станций метро, 90% скоростных пригородных поездов останется в депо. А в генеральном управлении гражданской авиации заявили, что отменят пятую часть международных рейсов. Накануне в центр Парижа вышло около 250 тыс. человек. А по всей Франции в протестах приняло участие около 1,5 млн человек. К митингующим присоединились представители радикальных организаций, сообщила собственный корреспондент “Ъ FM” в Париже Дарья Злотникова.

Невероятная удача, мне удалось вскочить в последний поезд метро на сегодня на моей линии — в 9:30 заканчивается движение, и откроется оно уже только вечером в районе пяти часов для того, чтобы перевезти тех, кто сегодня должен добраться обратно. Все остальное время метро не работает. К сожалению, мне пришлось бежать, чтобы успеть на последний поезд. Протест становится действительно более масштабным, к забастовке присоединяются представители различных профессий, конечно, в сфере транспорта, который не ходит уже второй день. Забастовка серьезно сказывается на повседневной жизни. Она проходит и в школах, хотя не в таком объеме, но есть шансы, что она там продолжится. Точно так же родители будут испытывать сложности с тем, куда же вести своих детей, и как потом добираться до работы. Кроме того, бастует летный персонал, поэтому в аэропортах Франции аннулируется огромное количество рейсов, по прогнозам, около 20% за сегодня будет отменено. Протестуют представители различных других профессий, в том числе на электросетях. Забастовка на НПЗ серьезно сказывается на повседневной жизни, поскольку на некоторых заправках уже не хватает бензина.

Вчера в аэропорту имени Шарля де Голля в среднем все рейсы задерживали на 2 часа.

Вполне возможно, что сегодня это продолжится. Разумеется, принцип протестной активности во Франции довольно специфический: объявляется предупреждение о забастовке со стороны профсоюзов, и затем к этой забастовке присоединяется некоторое количество сотрудников, это необязательно все, но в случае с железнодорожниками — это практически все, потому что они рискуют много потерять из-за пенсионной реформы. А вот, например, у летного персонала, возможно, все не так уж плохо, и какое-то количество сотрудников все-таки выходит на работу.

Власти не делают каких-то прямых, понятных и прозрачных заявлений по поводу пенсионной реформы, но здесь важен такой деликатный момент, что хотя пенсионная реформа запланирована и действительно должна быть начата в ближайшее время, точного понимания, как выглядит архитектура этой реформы и что именно произойдет, непонятно. Известно, что нужно заменить нынешнюю систему на ту, которую используют многие другие страны, известно о том, что хотят отменить специальные пенсионные режимы, которыми пользуются, например, те же железнодорожники или врачи. Но что именно нас ждет, неизвестно, и посчитать, какая же будет пенсия в конце невозможно. Поэтому, конечно, властям очень сложно договариваться с профсоюзами.

Протесты работников транспорта продлится как минимум до 9 декабря.