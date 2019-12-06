«Я осушил одним глотком малюсенькую чашку»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, какая с ним приключилась история в Мексике после того, как он попробовал местный кофе.

Известно, что шведский король Густав III азартно выяснял, что полезнее пить по утрам — чай или кофе? Для этого приказал одного пожизненно заключенного узника поить чаем, другого — кофе. Прошло много времени, сам король пал жертвой придворных интриг, а заключенные жили долго, чуть ли не до 80 с лишним лет, так и не прояснив вопрос. Не решу его и я, могу лишь поведать, где пил самый крепкий кофе и чай.

Кофе — в Мексике. Дело было вечером, и просил я, вообще-то, чай, но принесли малюсенькую чашечку кофе, и я осушил ее одним глотком. На бокал воды, который поставили рядом, я не обратил внимания. Более того выпил еще чашечку. Потом направился к своему бунгало, с улыбкой предвкушая завтрашние погружения возле острова Козумель. Но не успел я уютно устроиться в кровати, как меня просто вытолкнуло из нее словно пружинами. Сердце молотило, как пламенный мотор, сон сняло будто рукой, и я вновь вышел на улицу. Долго гулял вдоль берега, по-моему, разговаривал сам с собой. Не помню, как оказался около бильярдной: она была закрыта, но я попросил открыть и сыграл партий двадцать в полном одиночестве. Потом снова: берег, бассейн и опять бильярд.

Уже рассвело, и первые люди потянулись загорать на пляж — я пошел за ними. Успокоили меня пеликаны, точнее, их забавная охота. Они «бомбочкой» падают с высоты на стайку мелкой рыбехи и потом быстро ее оглушенную заглатывают. Сие зрелище привело меня в равновесие. Я отправился, наконец, в койку, и забылся в панически тревожных снах. Погружения, конечно, отменили — и это после двух «наперстков» местного кофе. Похожая история была и с чаем на Шри-Ланке. Но это в следующий раз.