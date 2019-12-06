Самый яркий проект в Челябинской области по развитию женского предпринимательства “В Бизнес на шпильках”, который помогает девушкам воплощать идею в собственное дело, приближается к кульминации. В течении месяца 15 финалисток проходили обучение, участвовали в деловых играх и мастер-классах, и теперь готовятся 9 декабря представить свои проекты на суд жюри.



О том, что представляет из себя женский бизнес, какие страсти кипят на проекте и что ждет гостей 12 декабря на церемонии награждения, приоткрыли занавесу, 4 декабря, в пресс-центре “Гранада Пресс” организаторы и партнеры проекта.

Как рассказала председатель Комитета по развитию женского предпринимательства ЧОО ОПОРА РОССИИ Елена Еловик, на проекте участницы получают полезную информацию от менторов и экспертов. “Мы гордимся тем, что на сегодняшний день у нас есть хорошие результаты. Мы рады, что у нас есть уникальные проекты и с нетерпением ждем, когда мы их представим Челябинску, - отметила она. - Отличительной особенностью этого сезона является то, что девушки выбрали более женственные направления: стилистика, частная начальная школа и другие, чем в прошлом сезоне, где было и бурение скважин и строительство. Из 15 финалисток будет выбрано 3 победительницы, которые получат символ проекта “Бизнес-Шпильку”.

“В проекте участвуют девушки, которые только-только хотят начать запустить свой бизнес, но не знают как это сделать, а также женщины, которые уже занимаются бизнесом, но пришли в упадок и им требуется перезагрузка. В настоящий момент мы их развиваем, поддерживаем и у нас все получается”, - добавила организатор проекта, член ЧОО ОПОРА РОССИИ Жанна Дружинина.

По данным исследований лидера рынка виртуальных АТС и облачных коммуникаций для бизнеса Mango Office, больше всего компаний, которыми владеют или руководят женщины, сосредоточено в секторах «Туризм», «Красота и здоровье», «Медицина».

“В этих секторах высокие требования к организации клиентской работы, уровню сервиса. Инструменты Mango Office как раз позволяют решать такие задачи, поэтому мы поддерживаем проект “В бизнес на шпильках”. – сказал руководитель активных продаж Mango Office Александр Журавлев.

В свою очередь, партнер проекта Банк Открытие поддержит финалисток “В Бизнес на Шпильках”сертификат на открытие расчетного счета с бесплатным пожизненным обслуживанием.



“Банк Открытие уникален тем, что на протяжении уже долгого времени и практически единственный предоставляет программы, направленные на поддержку женского предпринимательства. У нас есть специализированные программы именно для женщин. Согласно статистики последних двух лет мы наблюдаем рост женского бизнеса. Они осознанно выбирают модель ведения бизнеса и более взвешенно подходят к управлению”, - сказала заместитель управляющего по МСБ - руководитель центра МСБ ООО "Челябинский" Мария Николенко.

Имена трех победительниц будут объявлены на церемонии награждения 12 декабря в Маркштадте, которое пройдет в уникальном формате гала-ужина с банкетной рассадкой с насыщенной развлекательной программой и деловой частью. Каждый билет будет участвовать в розыгрыше призов от партнеров. Для этого необходимо будет его зарегистрировать на сайте мероприятия бизнеснашпильках.рф . Здесь же доступна бронь и покупка билетов.

Отметим, что организаторами проекта выступает ЧОО ОПОРА РОССИИ при поддержке Фонда развития малого и среднего предпринимательства - Территория Бизнеса.