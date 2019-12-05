«Коммерсантъ-Юг России» представляет мероприятие «Герои социальных перемен»

10 декабря в Ростове-на-Дону состоится награждение лауреатов V ежегодного конкурса среди журналистов на премию имени В.В. Смирнова. Премия вручается по итогам конкурса, проводимого ежегодно банком «Центр-инвест», Общественной палатой и Союзом журналистов Ростовской области. Цель конкурса - выявление лучшей практики реализации проектов социального предпринимательства на Юге России и их популяризация в СМИ. Перед награждением пройдет лекция директора Центра социального предпринимательства и социальных инноваций НИУ ВШЭ Александры Московской о перспективах развития социального предпринимательства и public talk «Как медиа видят социальное предпринимательство?».

Приглашенный гость: директор Центра социального предпринимательства и социальных инноваций НИУ ВШЭ, профессор Факультета социальных наук НИУ ВШЭ Александра Александровна Московская

Модератор мероприятия: Евгений Грицун, руководитель отдела конференций «Коммерсантъ-Юг России»

Программа мероприятия

15:00-15:35 - Лекция «Социальное предпринимательство в России и регионах: состояние и перспективы развития»

Ключевые вопросы:

- Зачем необходимо социальное предпринимательство? В каких случаях социальные предприятия устойчивее и эффективнее в развитии социального сектора, чем государственные, коммерческие и некоммерческие структуры?

- Какую поддержку государство готово оказывать социальному предпринимательству?

15:35-15:50 - Public Talk «Как медиа видят социальное предпринимательство?»

Ключевые вопросы:

- Как меняется восприятие социального предпринимательства в России?

- Какие положительные примеры позиционирования социального предпринимателя и брендов социальных предприятий отмечаете в России и мире?

- Какие основные ошибки в освещении СМИ темы социального предпринимательства вы видите? На чем акцентировать внимание в освещении темы социального предпринимательства?

15:50-16:20 — Церемония награждения победителей V ежегодного конкурса среди журналистов на премию имени В.В. Смирнова «Поколение S».

Место проведения: Ростов-на-Дону, , пр. Театральный, 85, коворкинг «Рубин», 4 этаж

Дата проведения: 10 декабря 2019 года

Время проведения: 15:00-16:30