Денис Салагаев: «Отличные трассы, отличные условия для катания»

Старший тренер сборной России по сноуборду Денис Салагаев дал высокую оценку уровню подготовки горнолыжных трасс ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск к этапу Кубка мира, который стартует 7 декабря.



В конференц-зале развлекательного центра «Нон-стоп» ООО «Абзаково» состоялась встреча юных спортсменов ЧУ ДО «СК «Металлург-Магнитогорск» с лидерами сборной России по сноуборду - двукратным чемпионом мира этого года Дмитрием Логиновым, серебряным призером этого же чемпионата Натальей Соболевой и старшим тренером сборной Денисом Салагаевым.

Спортсмены, отвечая на вопросы юных участников встречи и журналистов, рассказали о том, как они начинали свою спортивную карьеру, как им удавалось совмещать учебу в школе и тренировки, как они готовятся к соревнованиям и какие эмоции испытывают перед стартами, как необходимо тренироваться для достижения высоких результатов.

- Какой бы вы совет дали начинающим спортсменам? – спросил один из юных сноубордистов.

- Главное – желание кататься, - ответил Денис Салагаев. – Ну, и, конечно, трудолюбие, готовность много тренироваться, а также доверие к тренеру.

- Очень важно верить в себя, в то, что сможешь справиться с любыми трудностями. И тогда все получится, – добавила Наталья Соболева. – К тому же, у вас отличные условия для занятий сноубордом и на начальном, и на самом высоком уровне.

Отметили именитые спортсмены также теплый прием и качество подготовки трасс ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» и ГЛЦ «Абзаково».

- Нас здесь принимают очень хорошо, предоставляют все необходимые условия, - сказал Денис Сагалаев. - Проблем с подготовкой к соревнованиям нет. Отличные трассы, отличные условия для катания.

- И здесь, и в горнолыжном центре на Банном прекрасные склоны для проведения сборов, соревнований самого высокого уровня. Даже за границей редко где встретишь такие склоны, - добавил Дмитрий Логинов.

Отвечая на вопрос о том, что мотивирует, вдохновляет спортсменов на новые победы, старший тренер сборной России отметил:

– Во многом - поддержка болельщиков. Очень приятно, когда за тебя болеют соотечественники. Конечно, на соревнования сноубордистов нечасто приходит большое количество народу, и тем ценнее эта поддержка. А у нашей сборной на любых соревнованиях всегда высокие цели. И этап Кубка мира – не исключение.

После беседы все участники встречи сфотографировались со спортсменами и получили их автографы.

Этап Кубка мира по сноуборду пройдет 7 и 8 декабря, в горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск». Свое участие в соревнованиях подтвердили 97 спортсменов из 17 стран, включая Россию. В составе нашей сборной 24 спортсмена - 10 женщин и 14 мужчин.