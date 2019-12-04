Расходы на озеленение Нижнего Новгорода могут быть увеличены по предложению депутатов гордумы В городе должны расти только здоровые деревья, не падающие от ветра на автомобили.

Депутаты Думы Нижнего Новгорода хотят, чтобы к юбилею города на его улицах и площадях стало больше зелени. На заседании постоянной комиссии гордумы по экологии они предложили увеличить расходы муниципального бюджета на озеленение.

Об этом сообщает пресс-служба представительного органа местного самоуправления.

В ходе рассмотрения экологической комиссией проекта бюджета Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов, директор департамента финансов Юрий Мочалкин сообщил, что немного вырастут расходы на охрану окружающей среды и на организацию отлова и содержание безнадзорных животных. При этом на озеленение Нижнего Новгорода в 2020 году пока предполагается потратить 152 млн рублей, то есть столько же, сколько было израсходовано в 2019 году.

Председатель постоянной комиссии по экологии Михаил Кузнецов отметил, что сумма достаточно крупная. Но город готовится к 800-летию. Поэтому надо уже сейчас забронировать часть будущего профицита бюджета на озеленение и благоустройство.

Эксперты поддерживают идею дополнительного финансирования работа по озеленению города, но подчеркивают, что работа должна вестись грамотно, чтобы потом не было падающих при штормовом ветре деревьев, калечащих автомобили и несущих угрозу жизни и здоровью горожан. Об этом «КоммерсантъFM Нижний Новгород» рассказал доцент кафедры лесных культур Нижегородской сельхозакадемии Евгений Лебедев.

Добавим, что конкретных размеров предлагаемого увеличения расходов на озеленение депутаты пока не озвучили. Однако члены комиссии обещают внести такие предложения.