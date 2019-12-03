«Внимание повышению эффективности расходов»

3 декабря на 50-м заседании регионального парламента был принят закон «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». В целом доходы бюджета следующего года с учетом федеральных средств запланированы на уровне более 123,6 млрд руб., расходы – 124,2 млрд руб. Дефицит составляет около 574 млн руб., но он имеет гарантированные источники погашения.

Как пояснил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, наиболее весомыми доходными источниками для казны остаются налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц. Они составляют почти 62% в собственных доходах, или более 54 млрд руб. Всего налоговые и неналоговые доходы областного бюджета планируются на уровне 87,3 млрд руб. В бюджете следующего года заложено и беспрецедентное поступление федеральных средств, причем уже к первому чтению документа. Всего Воронежской области на текущий момент распределено безвозмездных поступлений из федерального бюджета в объеме 36,3 млрд руб.: «Это позволит значительно повысить эффективность использования бюджетных средств. Во многом это стало возможным благодаря тому, что Воронежская область полностью готова к софинасированию большинства федеральных программ, направленных на модернизацию инфраструктуры, развитие экономики, социальной сферы, повышение качества жизни воронежцев».

Бюджет 2020 года – выверенный и максимально сбалансированный документ.





При его формировании особое внимание уделялось повышению эффективности бюджетных расходов и концентрации финансовых ресурсов на реализации приоритетных направлений государственной политики, в том числе на решение задач, обозначенных в указах президента РФ Владимир Путина. Отмечу, что в ходе «нулевых» чтений были учтены поправки от депутатов. В частности, это дополнительные средства на здравоохранение (в том числе санаторно-курортное лечение детей и беременных женщин), реконструкцию ряда социальных объектов и благоустройство общественных пространств, комплексное развитие сельских территорий, обеспечение общественного порядка и противодействие преступности. Часть этих поправок уже внесена в документ, который мы приняли в первом чтении», – рассказал Владимир Нетёсов.

Он уточнил, что объемы бюджетных ассигнований на следующие три года спланированы с учетом выполнения требований федерального законодательства по повышению минимального размера оплаты труда, зарплат «указным» категориям бюджетников, ежегодной индексации с 1 октября зарплаты работников бюджетной сферы, не поименованных в «майских» указах, а также доведения уровня оплаты труда работников противопожарной службы области в 2020 году до 32 тыс. руб. в месяц. В процессе бюджетной росписи были учтены в полном объеме средства на реализацию нацпроектов и зарезервированы деньги на модернизацию первичного звена здравоохранения в соответствии с приоритетами, определенными в поручениях президента.

«Расходы бюджета на 98% сформированы по целевому принципу в рамках 25 государственных программ области. По ряду социальных направлений они вырастут очень существенно»,– подчеркнул спикер облдумы. Так, расходы госпрограммы «Развитие здравоохранения» запланированы в объеме более 28,1 млрд руб. Это почти на 7,5 млрд больше, чем в текущем году. В том числе, в четыре раза вырастет финансирование по направлению «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».

Если в уходящем году на эти цели бюджетом было заложено 168 млн руб., то в следующем уже 665 млн. Почти на 20% – с 510 млн до 615 млн руб. увеличатся затраты на мероприятия, связанные с охраной здоровья матери и ребенка. На кадровое обеспечение системы здравоохранения региона в 2020 году направят более 162,5 млн руб. Это почти на 44 млн руб. больше, чем в 2019 году. Кроме того вырастут и затраты на совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях – с 795 млн до почти 1,5 млрд руб. На развитие информатизации в здравоохранении планируется направить в 2,6 раза больше средств (в 2019 году было около 389 млн руб., в 2020 – более 1 млрд руб.).

В 2020 году в рамках подпрограммы «Совершенствование системы территориального планирования учреждений здравоохранения Воронежской области» предусмотрено строительство объектов здравоохранения на сумму 3,9 млрд руб. (рост в четыре раза к уровню 2019 года). Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено определением объектов капитального строительства, которые включены в состав областной адресной инвестиционной программы, а также изменением объемов выделенных средств федерального бюджета и необходимых средств для обеспечения софинансирования. Так, начиная со следующего года планируется строительство значимых для региона объектов, как хирургический корпус для онколодиспансера, детского корпуса для оказания специализированной медпомощи детям по профилям онкология, гематология, ЛОР органов на базе БУЗ ВО ВОДКБ № 1, а также завершение объекта «КУЗ ВО «Воронежский областной клинический противотуберкулезный диспансер имени Н.С. Похвисневой». На строительство данных объектов в 2020 году планируется привлечь федеральные средства в объеме 2,3 млрд руб.

По сравнению с предыдущим годом ассигнования на подпрограмму «Другие вопросы в сфере здравоохранения» увеличены на 1,9 млрд руб. Рост расходов в 2020 году обусловлен, в том числе, реализацией областной адресной программы капремонта учреждений здравоохранения. На нее направят 986 млн руб.

Что касается развития системы образования на территории региона, на нее в новом году будет направлено 27,8 млрд руб. (на 1,2 млрд руб. больше уровня текущего года). Так, на развитие дошкольного и общего образования в предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 22,2 млрд руб. Это почти на 700 млн руб. больше уровня 2019 года. В рамках подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования на строительство объектов образования в рамках адресной инвестиционной программы в сумме 4,3 млрд руб. Кроме того, на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи запланированы средства сумме 119,6 млн руб. (рост на 10,3 млн руб.).

В рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан» рост расходов наблюдается с 15,8 млрд руб. в 2019 году до 17,9 млрд в 2020-м. Из них на реализацию подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» планируется выделить 5,8 млрд руб. (рост почти на 1,5 млрд). Эти средства будут направлены в том числе на обеспечения благоустроенным жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (191,3 млн руб.), финансовую поддержку семей при рождении детей, (3,6 млрд руб.). Объемы бюджетных ассигнований на предоставление санаторных услуг детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и для частичной оплаты путевок в загородные лагеря прогнозируются в сумме 240,5 млн руб.

На подпрограмму, в рамках которой запланировано развитие социального обслуживания населения и предоставления воронежцам мер социальной поддержки предусмотрено 4,9 млрд руб. В ней предусмотрены бюджетные ассигнования, в том числе, на реализацию областной адресной программы капремонта учреждений социального обслуживания (290 млн руб.) и федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» (276,3 млн руб.).

Расходы региональной казны на госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» должны вырасти с 782 млн руб. в текущем году до более чем 977 млн руб. в 2020-м. То же касается и госпрограммы «Содействие занятости населения». В следующем году расходы на ее реализацию превысят 1,3 млрд руб.(рост на 225 млн руб.). За счет этого запланировано начало реализации двух региональных проектов («Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»). Он требуют бюджетных ассигнований в сумме 81,8 млн руб. и 768,4 млн руб. соответственно.

Председатель облдумы Владимир Нетёсов особенно указал на статьи бюджета, предусматривающие развитие культуры и туризма в регионе. В 2020 году на них направят почти 2,7 млрд руб. (рост на 700 млн руб.).

Так, в рамках ряда подпрограмм предусмотрены почти 440 млн руб. на строительство и реконструкцию объектов культуры областной и муниципальной собственности. На госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» в следующем году планируется направить в сумме почти 2 млрд руб. (рост на 340 млн руб.). Они пойдут, в том числе, на привлечение к систематическим занятиям спортом молодежи и лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, внедрение в области комплекса ГТО, проведение на территории региона Первенства мира по скалолазанию, обустройство и оснащение ледового катка в Центральном парке Воронежа, организацию дополнительных зон публичного просмотра матчей чемпионата Европы по футболу. Кроме того, в регионе продолжится строительство современных спортивных объектов и реконструкция существующих. На эти цели предусмотрено в бюджете 959 млн руб. (рост на 264 млн руб.).

Существенное увеличение ассигнований заложено в 2020 году и на госпрограмму «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка». На это в бюджете-2020 предусмотрено более 9,7 млрд руб. (в текущем – 6,2 млрд). Из них почти 1,6 млрд руб. будут заложены на подпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий Воронежской области». Они должны быть направлены на улучшение жилищных условий селян, предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям на возмещение затрат на оплату труда и проживание студентов, обучающихся в вузах Минсельхоза. Кроме того, финансирование в рамках этой подпрограммы будет направлено на комплексное обустройство сел объектами социальной, инженерной инфраструктуры, а также на создание их современного облика, строительство автомобильных дорог.

«Расходы бюджета на госпрограмму "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области" в 2020 году составят почти 1,2 млрд руб. Это более чем в два раза выше уровня текущего года. Основное увеличение расходов связано с реализацией подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными жилищными услугами населения Воронежской области». В ней предусмотрены расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда и на обеспечение деятельности регионального Фонда капремонта, на приобретение коммунальной техники»,- резюмировал Владимир Нетёсов.