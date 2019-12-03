Режим «черного неба» продлили в городах Кузбасса

В трех крупнейших городах Кемеровской области продлен на сутки режим неблагоприятных метеоусловий. Его действие в Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске продолжится до вечера 4 декабря. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

В населенных пунктах до сих пор ожидаются «неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ», говорится в предупреждении органа региональной власти. Как и прежде, промышленным предприятиям Кемерово, Новокузнецка и Прокопьевска рекомендуется сократить выбросы в атмосферный воздух.

Режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности введен в Кемерово вечером 1 декабря, в Новокузнецке и Прокопьевске — в полдень 2 декабря. С 3 декабря в Кемерово объявили усиленный режим — второй степени, по которому предприятия должны уменьшить выбросы на 40% вместо 20%. Причиной этому стало то, что Роспотребнадзор зафиксировал в воздухе Кемерово превышение предельной концентрации трех загрязняющих веществ — бензапирена, углерода и взвешенных веществ.

В 2017 году режим «черного неба» первой степени опасности объявляли в Кемерово 51 раз, в Новокузнецке и Прокопьевске — 24. В 2018 году в областной столице его вводили 37 раз, в остальных двух городах — 18.

Илья Николаев