Николай Ингликов приговорен к восьми годам колонии

Бывший генеральный директор МКУ «Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода» и бывший депутат городской думы Николай Ингликов приговорен к реальному сроку.

Нижегородский районный суд признал его виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье».

Николай Ингликов в суде категорически отрицал взятку, заявив, что все деньги были до копейки потрачены на нужды кладбищ, а на личные нужды он не потратил ни рубля. В последнем слове он сказал, что, возглавив муниципальные кладбища, столкнулся с огромным недофинансированием МКУ из муниципального бюджета, и для покрытия нехватки денег пошел на нарушения. Подсудимый раскаялся и попросил суд учесть его возраст и заслуги перед городом.

Однако суд приговорил Николая Ингликова к восьми годам лишения свободы и штрафу в 6,2 млн рублей. Защита заявила о намерении обжаловать приговор.

Ранее «КоммерсантъFM Нижний Новгород» сообщал о разработке в Нижнем Новгороде системы электронного учета мест захоронений, после внедрения которой каждый житель города сможет воспользоваться услугой социальных похорон. Система также существенно повысит прозрачность учета мест захоронений.