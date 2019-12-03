04 декабря, среда
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

Николай Ингликов приговорен к восьми годам колонии

Бывший депутат гордумы признан виновным в получении взятки и превышении полномочий.

от

Бывший генеральный директор МКУ «Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода» и бывший депутат городской думы Николай Ингликов приговорен к реальному сроку.


Нижегородский районный суд признал его виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье».

Николай Ингликов в суде категорически отрицал взятку, заявив, что все деньги были до копейки потрачены на нужды кладбищ, а на личные нужды он не потратил ни рубля. В последнем слове он сказал, что, возглавив муниципальные кладбища, столкнулся с огромным недофинансированием МКУ из муниципального бюджета, и для покрытия нехватки денег пошел на нарушения. Подсудимый раскаялся и попросил суд учесть его возраст и заслуги перед городом.

Однако суд приговорил Николая Ингликова к восьми годам лишения свободы и штрафу в 6,2 млн рублей. Защита заявила о намерении обжаловать приговор.

Ранее «КоммерсантъFM Нижний Новгород» сообщал о разработке в Нижнем Новгороде системы электронного учета мест захоронений, после внедрения которой каждый житель города сможет воспользоваться услугой социальных похорон. Система также существенно повысит прозрачность учета мест захоронений.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

Завод по переработке пластикового мусора открылся в Нижнем Новгороде Мощность предприятия позволяет перерабатывать весь пластиковые бытовые отходы региона.
Единые правила для нестационарной торговли вводятся в Нижегородской области Срок действия договоров на размещение ларьков возрастет до трех лет.
В плюсе на миллион Бюджет Нижнего Новгорода впервые за десять лет станет профицитным.
Бюджет Нижнего Новгорода на 2020 год будет утвержден с символическим профицитом Депутаты отметили экономию и маневрирование со стороны департамента финансов.
Стоимость проезда на семи частных автобусных маршрутах Нижнего Новгорода повысится с Нового года Для пенсионеров и школьников проезд на этих маршрутах станет дешевле.
Неликвидную недвижимость Нижнего Новгорода предлагают раздавать бесплатно Депутаты и чиновники ищут способы снизить расходы на управление муниципальным имуществом.
Профиль пользователя