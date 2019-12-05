Сегодня исполняется 45 лет заместителю Председателя Правления Сбербанка Анатолию Попову Его поздравляют коллеги и партнеры

Его поздравляет Роман Троценко, председатель Совета Директоров ООО ИК АЕОН

Уважаемый Анатолий Леонидович!

Принято говорить, что современный мир чрезвычайно многогранный: он стремительно развивается и динамично эволюционирует.

Но я уверен, что это люди делают наш мир таким. Люди, подобные Вам. Вы — яркий представитель человека новой эры: целеустремленный, умеющий предвидеть будущее и добиваться побед.

От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Искренне желаю, чтобы Ваша жизнь всегда была насыщенной, многообразной и успешной во всех возможных и невозможных аспектах.

Поздравление также передаёт Андрей Иванов, заместитель Министра финансов РФ:

Уважаемый Анатолий Леонидович, поздравляю с новолетием!

Благодарю Бога за Вашу отзывчивость! Рад совместной работе, надеюсь на плодотворное продолжение!

Желаю силы духа, крепости тела, мира дому, любви к ближним!