Международное агентство Moody's повысило рейтинговые оценки НБД-Банка

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз по долгосрочным депозитным рейтингам в местной и иностранной валюте НБД-Банка со стабильного на положительный на уровне Ва3, долгосрочный и краткосрочный рейтинг риска контрагента подтвержден на уровне Ва2.



Специалисты рейтингового агентства отметили, что НБД-Банк сохраняет надежные финансовые показатели и достаточный буфер банковского капитала. Также в рейтинге подтверждена базовая кредитная оценка на уровне Ba3. По данным агентства у НБД-Банка будет улучшаться качество финансовых показателей.

«Повышение рейтинговой оценки НБД-Банка говорит о том, что Moody’s высоко оценивает устойчивость банка на финансовом рынке. Опубликованное экспертное мнение с позитивным прогнозом по долгосрочным рейтингам подтверждает надежность НБД-Банка, а также сильные позиции нашей организации в рамках выбранной стратегии развития», — сказал председатель правления ПАО «НБД-Банк» Александр Шаронов.

Подробнее ознакомиться с методологией присвоения кредитного рейтинга и самой последней информацией об истории рейтингов, можно на официальном сайте www.moodys.com