Международное агентство Moody's повысило рейтинговые оценки НБД-Банка

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз по долгосрочным депозитным рейтингам в местной и иностранной валюте НБД-Банка со стабильного на положительный на уровне Ва3, долгосрочный и краткосрочный рейтинг риска контрагента подтвержден на уровне Ва2.
Специалисты рейтингового агентства отметили, что НБД-Банк сохраняет надежные финансовые показатели и достаточный буфер банковского капитала. Также в рейтинге подтверждена базовая кредитная оценка на уровне Ba3. По данным агентства у НБД-Банка будет улучшаться качество финансовых показателей.
«Повышение рейтинговой оценки НБД-Банка говорит о том, что Moody’s высоко оценивает устойчивость банка на финансовом рынке. Опубликованное экспертное мнение с позитивным прогнозом по долгосрочным рейтингам подтверждает надежность НБД-Банка, а также сильные позиции нашей организации в рамках выбранной стратегии развития», — сказал председатель правления ПАО «НБД-Банк» Александр Шаронов.
Подробнее ознакомиться с методологией присвоения кредитного рейтинга и самой последней информацией об истории рейтингов, можно на официальном сайте www.moodys.com
Публичное акционерное общество «НБД-Банк» — межрегиональный банк, специализирующийся на развитии малого и среднего бизнеса. Основан в 1992 году. На сегодняшний день сеть НБД-Банка включает 25 офисов в шести российских регионах: Нижегородской, Кировской, Пензенской и Ивановской областях, а также в Чувашской Республике и Республике Марий Эл. В 2019 году международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило долгосрочный депозитный рейтинг НБД-Банка по национальной и иностранной валюте на уровне Ва3, долгосрочный рейтинг риска контрагента на уровне Ba2. Основная работа НБД-Банка направлена на активную поддержку регионального малого и среднего бизнеса — крайне важного для общего развития экономики и создания рабочих мест. НБД-Банк разрабатывает и предлагает предпринимателям комплексные программы по решению бизнес-задач, предоставляет ресурсы для реализации долгосрочных проектов. Предоставление предприятиям долгосрочных финансовых ресурсов возможно, в том числе, благодаря развитому сотрудничеству НБД-Банка с российскими и международными финансовыми институтами.