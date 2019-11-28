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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Без отопления остались более девяти тысяч жителей Дзержинска

Нарушение подачи тепла произошло из-за ветхости сетей

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Крупная коммунальная авария произошла в Дзержинске. Утром 28 ноября центральное отопление было отключено в 26 многоквартирных домах.


Не было тепла также в шести учреждениях социальной сферы, в том числе, в четырех детских садах и в школе № 23. Эту информацию подтвердила администрация города.

По данным Управления МЧС по Нижегородской области, без отопления остались 9,1 тысяч человек.

Сообщается также, что нарушение подачи тепла на участке трубопровода на улице Петрищева произошло из-за ветхости сетей. Начаты работы по замене запорной арматуры на распределительной сети, которые планируется завершить до 20:00.

Ранее «КоммерсантъFM Нижний Новгород» сообщал, что 25 ноября масштабные отключения центрального отопления происходили в областном центре. Авария произошла на магистральном трубопроводе диаметром 700 миллиметров на улице Головнина. Без отопления остались более трехсот домов в Советском и Нижегородском районах. По подсчетам председателя Союза собственников жилья Нижегородской области Натальи Шартановой, нынешнее отключение сразу более 20 домов стало уже 6-м крупным ЧП в регионе с начала нынешнего отопительного сезона.

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