Внеочередное заседание Думы Нижнего Новгорода назначено на 11 декабря.

Эту информацию подтвердил «ЪFM НН» источник в гордуме. По словам источника, единственным вопросом повестки планируется отчет об исполнении нацпроектов на территории города.

Ранее «КоммерсантъFM Нижний Новгород» сообщал, что 18 ноября на оперативном совещании губернатор Глеб Никитин поручил провести во всех муниципалитетах заседания, на которых представители правительства региона совместно с местными властями дадут оценку конкретных результатов исполнения нацпроектов в 2019 году. Исполнение может быть оценено, как надлежащее, удовлетворительное или неудовлетворительное. Неудовлетворительная оценка выставляется при недостижении целевых показателей каждого нацпроекта в части кассового исполнения, а равно при нарушении сроков ввода объектов без объективных причин и оснований. Глава региона заявил также, что если оценка окажется неудовлетворительной, то будут приняты самые жесткие решения, и пообещал быть последовательным в этом вопросе, даже если ему самому будет некомфортно.

Доктор исторических наук, политолог Артем Фоменков сказал «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что не нужно ждать чего-то судьбоносного от этого отчета и принятия каких-то кадровых решений по его результатам. По его мнению, об эффективности главы города больше всего можно будет судить, когда пойдет снег, и что будет с уборкой снега.

Политолог Валентина Бузмакова обратила внимание «ЪFM НН», что отчет главы города об исполнении нацпроектов – это новация, и сказала, что нацпроекты больше относятся к партийной работе глав региона и города в «Единой России». Она напомнила, что губернатор Глеб Никитин относительно недавно вступил в «Единую Россию», потом стал руководителем областной организации этой партии, и, побывав на съезде партии в Москве, стал партийным функционером федерального масштаба. Однако политолог считает, что глава области и глава города – в первую очередь хозяйственники, а не партийные функционеры.

Напомним, что очередное заседание Думы Нижнего Новгорода состоялось 27 ноября. Одним из вопросов, отложенных до очередного декабрьского заседания гордумы, является принятие доработанного проекта положения о компенсации депутатам за счет муниципального бюджета расходов на командировки, включая перелеты бизнес-классом, поездки в вагонах СВ, а также оплату виз в загранпаспорта. Ранее глава города Владимир Панов обещал наложить вето на это решение депутатов.