Благоустройство по осени считают

В Нижнем Новгороде в предстоящем году планируют привести в порядок рекордное количество общественных пространств. По программе Формирование комфортной городской среды в Нижнем Новгороде в 2020 году должно пройти благоустройство сорока общественных территорий. Об этом сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на слова заместителя главы города Виктора Сдобнякова.

С 10 по 31 октября во всех районах города проходило рейтинговое голосование, благодаря которому жители указали наиболее значимые места. Сейчас определяется объем средств, необходимых для их благоустройства.

При этом в предыдущие годы список подобных мест был куда более скромным. С чем это связано и как это отразится на качестве работ, «ЪФМ НН» рассказала Председатель Союза попечительских советов парков города Мария Попова.

В числе объектов, которые планируется благоустроить, парк Станкозавода в Ленинском районе, в Московском — сквер у Стелы погибшим Героям на улице Чаадаева, в Канавинском районе — бульвар по улице Есенина, сквер Звездинский в Нижегородском районе, в Приокском — бульвар в микрорайоне Щербинки-2, в Советском районе — сквер 65-летия Победы на улице Бекетова, в Сормово сквер по улице Рыбакова, на Автозаводе займутся благоустройством третей очереди сквера по улице Прыгунова.

Сами работы должны начаться в июне, а в сентябре пройдет приемка объектов.