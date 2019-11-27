АО «Экономбанк» открыл новую операционную кассу в г. Балаково

Новая операционная касса АО «Экономбанк» открылась в г. Балаково, ул. Шевченко, 122 (помещение магазина «Колосок», 4-й микрорайон, ост. «Шевченко»). Каждому клиенту операционной кассы высококвалифицированные специалисты Экономбанка помогут быстро и качественно получить самые необходимые банковские услуги: погасить кредит, взятый в любом банке, оплатить госпошлины, штрафы, налоги, коммунальные счета, взносы на капитальный ремонт, услуги связи и образования, в том числе за детские сады, дополнительное школьное образование и попечительские взносы.



Следуя своей стратегии развития, Экономбанк последовательно расширяет сервисную сеть в Саратове и на сегодняшний день располагает самой широкой сетью обслуживания физических лиц среди Саратовских региональных банков.

Более подробную информацию о работе новой операционной кассы в г. Балаково, а также продуктах и услугах Банка можно получить по телефону Информационной службы 8 800 100 13 19 (звонок по России бесплатный) и на сайте www.econombank.ru.