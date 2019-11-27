В СПбГУ проходит церемония прощания с Людмилой Вербицкой

Утром в среду, 27 ноября, в главном корпусе Санкт-Петербургского государственного университета в здании 12 коллегий на Менделеевской линии проходит церемония прощания с президентом СПбГУ, экс-ректором вуза Людмилой Вербицкой.

В траурном мероприятии принимают участие губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров, ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий, ректор Горного университета Владимир Литвиненко и другие. На время проведения гражданской панихиды в СПбГУ отменены все занятия, сотрудников пускают в здание по спискам.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в церемонии прощания с Людмилой Вербицкой, возможно, примет участие посетивший в этот день Петербург президент РФ Владимир Путин.

Напомним, что Людмила Вербицкая скончалась 24 ноября после продолжительной болезни. Ее похоронят на Северном кладбище.