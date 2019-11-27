Боец с суворовской закалкой

Имена некоторых людей настолько плотно ассоциируются с понятием «успешность», что окружающие постепенно перестают осознавать, из чего эта самая успешность слагается. Ведь каждая история достижений в итоге складывается из эпизодов, главные герои которых — трудолюбие, непрерывная работа над собой, бесстрашие перед трудностями. Таков бывший глава дирекции природных ресурсов и строительства госкорпорации Внешэкономбанк (ВЭБ) Ильгиз Валитов.



Мальчик Ильгиз родился в Казани 6 декабря 1964 года в простой, но дружной и любящей семье. С самого детства родители воспитывали в нем чувство долга и ответственности за окружающих. Позже ему это очень пригодится, но пока простой советский мальчик играет со сверстниками и много учится, читает и мастерит. Близкие и родственники отмечают, что тяга к знаниям всегда была свойственна маленькому­ ­Ильгизу.

Другой его настоящей страстью, сохранившейся по сей день, всегда был спорт. Уже в семилетнем возрасте Ильгиз Валитов самостоятельно записался в секцию плавания, куда несколько раз в неделю в любую непогоду ходил вместе со своим другом по утрам. В то же время зародилась другая мечта — о небе. Ильгиз грезил самолетами, мастерил их, представлял себя летчиком, управляющим железной птицей, которая парит над бескрайними просторами­ Родины.

Лидерские качества Ильгиза начали проявляться еще в школе. Дворовое окружение было очень разным, среди мальчишек были не только положительные ребята, но и парни из неблагополучных семей. Родные Ильгиза очень боялись, что он может попасть в дурную компанию, и советовали не общаться то с одним, то с другим сверстником. На это он неизменно отвечал, что должен быть примером ответственного поведения для хулиганов.

После восьмого класса Ильгиз решил поступить в Суворовское училище, которое и заложило прочный фундамент на всю будущую жизнь. Самостоятельность, дисциплина, умение выстраивать отношения в жестком коллективе — все это формировало Ильгиза Валитова как настоящего мужчину, сильного, волевого и умеющего принимать смелые решения.

К сожалению, детской мечте Ильгиза так и не суждено было сбыться. Вместо летного училища суворовский выпускник пошел учиться в Голицынское высшее военно-политическое училище КГБ СССР.Там он очень быстро стал одним из лучших курсантов. Сокурсники до сих пор поражаются, как ему удавалось совмещать отличную учебу, активные занятия спортом и армейскую муштру.

Из военного училища вышел настоящий офицер: образованный, владеющий множеством видов оружия, рукопашным боем и восточными единоборствами. Перед ним была открыта дорога к блестящей военной карьере. Первой ступенью по этой лестнице стало распределение на таджикско-афганскую границу. Восьмая погранзастава, где он служил командиром, постоянно обстреливалась боевиками. Но Валитов с честью вынес это испытание, глядя в глаза смерти и не прячась за спинами товарищей. Выполняя офицерский долг перед Родиной, он получил минно-разрывную ­контузию.

Военная служба Ильгиза Валитова отмечена медалью Жукова и медалью «За отличие в охране государственной границы СССР».

После вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана страна начала меняться. Нужно было подстраиваться под новые условия, и Ильгиз ­Наилевич отправился учиться в Казанский финансовоэкономический институт.

Освоив новое для себя направление, боевой майор запаса оказался востребованным в банковской сфере. Очень скоро он возглавил первый Татарский филиал Внешторгбанка в Казани. Открывшееся в 2002 году отделение в короткие сроки вошло в число лучших подразделений в стране. Помимо Казани отделения появились в Альметьевске и Набережных Челнах. Внешторгбанк финансировал нефтехимические предприятия и автопром Татарстана, а Ильгиз Валитов вошел в состав совета директоров ОАО «КамАЗ». Благодаря его работе в должности финансового директора автогиганта было налажено поступление оборудования на предприятие, стабильная отгрузка продукции. Через пять лет после открытия филиала Внешторгбанка в Казани, в 2007 году, Валитова пригласили в Москву на должность вице-президента ОАО «ВТБ». В 2011 году Ильгиз Наилевич ушел из ВТБ и возглавлял дирекцию природных ресурсов и строительства ­Внешэкономбанка (ВЭБ).

Есть у Валитова и собственные бизнес-проекты. Одним из ключевых активов, который создал и развивает российский предприниматель и меценат Ильгиз Валитов, является ООО «Казанский завод современной упаковки». КЗСУ — один из крупнейших резидентов Технополиса «Химград» — первым в стране начал выпуск особо прочных коробчатых мешков для упаковки цемента, удобрений, извести, кормов, муки, сахара, риса и т.д. Предприятие производит 45 млн мешков в год. Завод работает на суперсовременных технологиях австрийской компании Starlinger, сырье используется исключительно российское.

В открытии завода 23 мая 2016 года принял участие президент Республики ­Татарстан Рустам Минниханов. «Самое главное — это импортозамещение, только российское сырье, самые современные машины!» — восхитился тогда лидер одного из самых передовых российских регионов и добавил, что таких проектов, как Казанский завод современной упаковки, должно быть много.

Сегодня Ильгиз Валитов дает работу сотням заводчан, создано 180 высокооплачиваемых высокотехнологичных рабочих мест. В предприятие в общей сложности вложено уже более 700 млн руб. Завод демонстрирует положительную динамику, наращивает мощности и уже в 2020 году планирует увеличить объем производства высокотехнологичной продукции более чем в 1,5 раза.

При этом, несмотря на занятость в бизнесе, Ильгиз ­Валитов остается примерным семьянином и заботливым отцом.

Будет не лишним сказать, что Ильгиз активно занимается благотворительностью, хотя и старается не афишировать ее. Благодаря ему была оказана помощь Благотворительному фонду содействия в оказании медико-социальной и реабилитационной помощи детям с тяжелой травмой и ее последствиями (фонд детского доктора Рошаля), фонду «Подари жизнь», благотворительному фонду «Детский паллиатив», общественной организации — татарская национально-культурная автономия Москвы, благотворительному фонду «Кодекс чести» и, конечно, фонду поддержки Казанского Суворовского училища «Суворовец», вырастившему сильного и благодарного воспитанника.