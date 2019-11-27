На Кубани в пожаре погибли четверо рабочих

В Краснодарском крае проводится проверка по факту смерти четырех человек в результате пожара, сообщило следственное управление СКР по региону. Пожар произошел в Северском районе в хозяйственной постройке возле тепличного комплекса, погибли четверо рабочих, живших в постройке.

По данным следствия, ранним утром 27 ноября 2019 года мужчина, проезжавший в автомобиле мимо теплиц, заметил огонь и сообщил об этом в пожарную службу. В ходе тушения пожара были обнаружены тела четырех человек, проживавших в постройке. Предположительно причиной пожара явилась неисправность самодельной печки «буржуйки». С целью установления причин смерти погибших назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в СУ СКР.

Анна Перова, Краснодар