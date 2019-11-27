Стартап по-домашнему

Любить то, что делаешь, и делать то, что любишь — в этой мысли заключается философия столярной мастерской «В стиле дерева». Любовь и забота пропитывают каждое деревянное изделие, выходящее из рук мастеров, благодаря индивидуальному подходу, вниманию к потребностям каждого клиента и отменному качеству, которое достигается скрупулезной ручной работой.

Два года назад семейная пара Ильдар и Алина Муслимовы начали свой небольшой бизнес с изготовления деревянных фотофонов. Являясь выпускниками Башкирского государственного аграрного университета по направлению Лесное дело, они уже знали все о свойствах дерева разных пород и специфике работы с ним. Сегодня в их команде шесть человек, а в ассортименте более двух десятков наименований изделий — посуда, мебель и декор для гостиной, ванной, кухни, детской, фотозоны, оборудование для магазинов и ресторанов.

«Самые востребованные изделия сегодня — это обеденные столы, столешницы для ванных комнат, детские кровати и декоративные рейки. Наши клиенты — это те, для кого важны такие понятия, как индивидуальность, качество, экологичность, для кого важна не просто мебель, а так же ее функциональность и неповторимость. Нам доверяют частные покупатели, заказывающие мебель для квартир и загородных домов, владельцы и управляющие кафе, баров и ресторанов»,— говорит Ильдар Муслимов.

Ориентир на качество — это главный принцип работы столяров мастерской «В стиле дерева». Оно достигается благодаря работе на профессиональном оборудовании, применению лучших лакокрасочных материалов, изготовлению образца с пробным выкрасом и согласованием его с заказчиком, а главное — использованию хорошо высушенного сырья. С последним пунктом, как отмечают Муслимовы, нередко возникают проблемы, так как в Республике Башкортостан наблюдается дефицит качественной древесины.

Еще одна проблема, с которой нередко приходится сталкиваться не только мастерской «В стиле дерева», но и другим представителям столярного бизнеса — недооценка потенциальными клиентами ценности ручной работы и желание приравнять ее стоимость к заводским серийным изделиям.

Для тех же, кто знает цену и прелесть ручной работы, в мастерской «В стиле дерева» предлагают не только приобрести готовые изделия, но и пройти мастер-классы по освоению базовых столярных навыков и даже провести в мастерской корпоратив, день рождения или любой другой праздник. Это предложение, кстати, актуально для разных возрастных и гендерных категорий.

«Каждый наш посетитель подчеркивает, что за два часа мастер-класса он отдыхает душой и забывает о ежедневной суматохе. Дети фантазируют и воплощают свои идеи. Мальчишки учатся держать инструменты, получают навыки работы с ними, развивают пространственное мышление. Девушки учатся концентрировать свое внимание на главном, когда токарят тарелку. Кто-то просто приходит отдохнуть душой, а кто-то плодотворно поработать»,— рассказывает Алина Муслимова.

Для тех, кто хочет более глубоко погрузиться в столярное дело, планирует строить дом или делать ремонт в квартире, мастера «В стиле дерева» предлагают пройти курс «Интенсив», где учат пользоваться шуруповертом, фрезером, лентопильным станком, шлифовальной машиной и другими столярными инструментами.

Сам коллектив мастерской тоже не стоит на месте. Каждый месяц они производят и тестируют новые изделия и технологии. Одни из последних — часы из массива дуба, залитые эпоксидной смолой, и деревянная менажница.

Кроме того, владельцы мастерской все чаще становятся участниками профильных выставок и конференций для представителей малого и среднего бизнеса. Главная цель — расширить клиентскую базу, повысить узнаваемость и получить господдержку в виде субсидий на развитие и покупку нового оборудования. Результаты этой работы уже есть. Недавно они познакомились ближе с работой центра «Мой бизнес» и уже получили первые консультации и услуги в рамках его деятельности.