В мэрии обсудили реализацию программы «Формирование современной городской среды» на будущий год

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Под руководством первого заместителя главы по городскому хозяйству Сергея Петрина прошло рабочее совещание по реализации муниципальной составляющей федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».



Напомним, что фактически программа реализуется уже третий год подряд. В пилотном, 2017-м году, было благоустроено 125 дворов. С самого начала был отмечен интерес жителей к участию в ней, ведь у людей появился реальный шанс благоустроить свою придомовую территорию, причём не только в Воронеже, но и в других городах РФ. По этой причине Минстрой принял решение о старте федерального проекта в 2018 году и его продолжении до 2024 года.

В минувшем году в Воронеже в рамках программы благоустроили 100 дворовых территорий, а в этом году – ещё 74 объекта. Всего же до 2024 года планируется благоустроить без малого 500 воронежских дворов. Однако, количество поданных заявок было существенно больше.

Отметим, что мэр Вадим Кстенин лично контролировал благоустройство дворов в ходе выездных совещаний. Он также не раз подчёркивал необходимость продолжения реализации данной программы. Так, в ходе одного из выездных совещаний он отметил:

— Я большой сторонник продолжения действия программ комплексного благоустройства придомовых территорий до того момента, пока мы не приведем в порядок все дворы. Людям важно иметь комфортную среду около собственных домов.

В настоящее время завершается формирование программы на будущий год. Образно говоря, специалисты «наносят последние штрихи», уточняя детали. Уже известно, что в общей сложности в 2020-м году на благоустройство дворовых территорий будет потрачена та же сумма, что и в этом году – 225 млн рублей, а количество благоустроенных дворов будет не меньше, чем в этом году.