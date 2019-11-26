Разговоры о бизнесе. Михаил Волков, АО «Почта России» «Мы реализуем проекты по повышению качества и уровня сервиса, основная цель которых — наращивание лояльности клиентов, как фундамента любого успешного бизнеса...»

В рамках мероприятия «NEW RETAIL FORUM. Почта России» ИД Коммерсантъ взял интервью у Михаила Волкова, члена правления, заместителя генерального директора по операционному управлению АО «Почта России». Как будет развиваться крупнейшая сеть? Какие направления станут приоритетными? Об этом в рубрике «Разговоры о бизнесе» с Маратом Кашиным.