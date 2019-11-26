КамАЗ запустил вторую производственную линию в Узбекистане

ПАО «КамАЗ» вместе с АО «Узавтосаноат» сегодня открыло вторую сборочную линию грузовиков на базе «Узавтотрейлер» в Узбекистане. Как сообщает пресс-служба набережночелнинского производителя, теперь мощность производства грузовых машин на заводе превысит 3 тыс. единиц в год.

Общая площадь новой производственной линии составляет 7,4 тыс. кв.м. Там же появился участок, где собирают и устанавливают газобаллонное оборудование на шасси КамАЗ. За счет новой сборочной линии в производстве шасси теперь будут применять локализованные аккумуляторные батареи, горюче-смазочные материалы, газовые баллоны и иные комплектующие отечественного производства.

Также в ходе открытия производственной линии стороны подписали учредительные документы о создании СП KamAZ Asia Leasing с участием ООО «Узавтотрейлер» и АО «Лизинговая компания КамАЗ». «Ожидается, что совместным предприятием будет предложен комплексный продукт в режиме «одно окно» при приобретении автомобилей КамАЗ в лизинг, включая страхование, установку телематического оборудования и др., запущены онлайн-обслуживание и программа лояльности», — говорится в сообщении набережночелнинского автопроизводителя.

"Ъ-Казань"