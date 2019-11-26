Суд возвратил в прокуратуру дело бывшей жены Вячеслава Цеповяза

В Ростове-на-Дону Железнодорожный районный суд удовлетворил ходатайство обвинения и возвратил в прокуратуру уголовное дело в отношении Натальи Стришней, бывшей жены члена ОПГ «Цапки» Вячеслава Цеповяза, а также ее брата Ивана Стришнего. Как ранее писал Ъ, Иван и Наталья Стришние обвиняются в том, что в 2010 году они вымогали 77 млн руб. у предпринимателя из станицы Кущевской Александра Исюка.

Как сообщили в суде, дело возвращено в прокуратуру для устранения препятствий к рассмотрению. Государственный обвинитель Кирилл Чалинчук указал на то, что в обвинительном заключении не указана точная дата события вымогательства, между тем как в материалах дела эта дата названа ¬– 7 апреля 2010 года. Кроме того, в обвинительном заключении описан факт передачи от потерпевшего неустановленным лицам автомобиля Land Rover, однако, по мнению прокурора, в этом эпизоде не конкретизирована роль Ивана и Натальи Стришних. По мнению представителя потерпевшего Александра Исюка, указанные недоработки является формальными и не влияют на ход судебного следствия.

Анна Перова, Краснодар